Fedez: “Sono innamorato di Tananai”/ Bacio sul palco e ringraziamenti…

Fedez e l’incontro con Tananai

Dopo aver ritrovato l’amico J-Ax e dopo aver raccontato com’è cambiata la sua vita dopo l’operazione per rimuovere il tumore, Fedez ha trovato in Tananai un nuovo amico, ma anche un artista che ammira. Il rapper e Tananai, dopo essersi incontrati durante una puntata di Muschio selvaggio, il podcast di Fedez, i due hanno deciso di collaborare come ha svelato il marito di Chiara Ferragni durante il concerto che Tananai ha tenuto lo scorso 16 maggio.

“Ragazzi volevo dirvi una cosa importante. Non lo dite a nessuno ma abbiamo scritto un pezzo insieme!“ – ha detto Fedez che ha poi ricevuto i ringraziamenti di Tananai – “Lui è stata la prima persona a credere in me!“. I due, inoltre, hanno regalato un simpatico siparietto nel corso dell’ultimo concerto di Tananai.

Fedez e Tananai, il bacio sul palco

Fedez, dopo il concerto dello scorso 16 maggio, è tornato sul palco durante un live di Tananai. Affiatati e divertenti, i due si sono lasciati andare ad un bacio che ha scatenato l’entusiasmo dei fan che, su Twitter, hanno già espresso tutto il loro amore per quella che potrebbe diventare la nuova coppia della musica italiana.

“Pronti per la nuova ship Tananai con Fedez?”, ha cinguettato un profilo Twitter pubblicando anche il video del bacio. Un momento divertente che i fan presenti al concerto hanno immortalato pubblicando, poi, il filmato sui social che è diventato immediatamente virale.

Pronti per la nuova ship Tananai con Fedez pic.twitter.com/tDRJ4pfQvP — sternocleidomastoiLeo (@Devosceglierlo) May 24, 2022













