Fedez un anno dopo la scoperta del tumore/ “La mia prima paura fu…”

Fedez, il ricordo del tumore: “La mia prima paura fu…“

Il tumore al pancreas ha segnato nel profondo il percorso di vita di Fedez, che un anno fa ricevette la dolorosa diagnosi sulla malattia. Un durissimo colpo per il rapper e per la sua famiglia, dalla moglie Chiara Ferragni ai figli Leone e Vittoria: i suoi affetti più cari si sono stretti attorno a lui e l’hanno aiutato, passo dopo passo, a superare ogni difficoltà. Ora, a distanza di 12 mesi dalla terribile notizia ricevuta dai medici, Fedez ha voluto condividere un post su Instagram e un messaggio di speranza dopo la grande paura.

“L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas, ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi. Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo“: questo il messaggio condiviso sui social nella giornata di ieri, con a corredo un bellissimo scatto del rapper in compagnia dei due figli. Tutti e tre hanno il sorriso sul volto, simbolo di quell’armonia familiare che l’ha aiutato a superare ogni ostacolo.

Fedez, i recenti problemi di salute e l’armonia con Chiara Ferragni

Armonia familiare che, nell’ultimo periodo, è stata ripristinata anche con Chiara Ferragni. Dopo il Festival di Sanremo si sono moltiplicate le voci di una presunta crisi coniugale tra Fedez e sua moglie, voci avallate anche da una presenza di coppia sui social sempre meno frequente. Sino alle Instagram stories rivelatrici condivise dal rapper pochi giorni fa, quando ha fatto chiarezza su quanto accaduto in questo periodo smentendo anche la crisi con l’imprenditrice digitale.

“Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, agitandomi tanto, dandomi anche effetti collaterali fisici molto forti, fino al punto da provocarmi tic nervosi alla bocca che mi hanno impedito di parlare in maniera libera“: così ha confessato di aver avuto, negli ultimi mesi, nuovi problemi di salute legati all’assunzione di un antidepressivo sbagliato. Il peggio sembra passato e, a stargli accanto in questo complicato periodo, è stata Chiara Ferragni: “Ci tenevo ancora a ringraziare mia moglie, ha dovuto badare a una famiglia intera e a me, non è per niente scontato. Sono un uomo fortunato“.

