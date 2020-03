Fedez: “usano foto di Leone per dire che è morto di coronavirus”/ “Senza parole”

Fedez non ci sta e sui social si lascia andare ad un giustissimo sfogo contro un hater che, in un gruppo su Facebook, ha usato le foto del figlio Leone per lanciare l’appello a restare a casa facendolo, però, in un modo cattivo. Ogni giorno, sui social, sono tantissimi gli appelli di personaggi famosi e non che invitano la gente a restare a casa rispettando le norme di sicurezza decise dal Governo. Quello, però, che sfrutta la foto di un bambino è apparso di cattivo gusto agli utenti e naturalmente a Fedez che ha deciso di rispondere all’autore del gesto pubblicando una storia su Instagram. «Questa notte il Covid-19 si è portato via mio figlio, Leone di 2 anni e mezzo… Non è vero che solo gli anziani malati muoiono. State a casa», si legge nella didascalia del post pubblicato in un gruppo Facebook in cui è riconoscibilissimo il piccolo Leone e a cui il marito di Chiara Ferragni ha deciso di rispondere.

FEDEZ CONTRO UN HATER: “QUANTO FAI SCHIFO?

Come ogni genitore, Fedez ha perso la pazienza quando ha visto le foto del figlio Leone sui social usate in un modo orrendo. Su Instagram, ha così pubblicato alcune storie, condannando l’autore del vile gesto. «Se una persona arriva a fare dei gesti del genere lo fa per ricevere delle attenzioni e quindi io penso che sia giusto dare l’attenzione che si merita a questa persona che si è scaricato le foto di mio figlio per dire che era morto di coronavirus. Eccoti, complimenti, hai vinto. Co***** del giorno». Fedez ha poi eliminato la storia, ma a condannare il gesto sono stati anche gli utenti di Twitter.

@fedez@ChiaraFerragni

Non trovo parole…o meglio ne ho tante ma solo insulti…provo ribrezzo…per quella “persona”e schifo per ciò che ha pubblicato! Dovrebbe vergognarsi!!!

Forza ragazzi!#fedez — sharin (@sha1779) March 27, 2020

Ma quel tizio che ha preso le foto di Leone Lucia e ha scritto di essere un “bambino morto a causa del covid”? Quanto siete mentalmente turbati e malati? Dovreste farvi schifo. Per avere un po’ di notorietà poi, i bambini non si toccano porcoddio quando lo capirete?! — Roxy (@obroseymendes) March 26, 2020

Un ragazzo ha usato le foto di Leone inventandosi che fosse suo figlio è che fosse morto di coronavirus, quanto fa schifo la gente. — M 🖤 (@adorvmine) March 26, 2020





