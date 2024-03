“Fedez vs Naska, rissa alla festa di Tony Effe”/ Che cos’è successo: offese ai figli dietro lo scontro?

Tra le voci che circondano Fedez, dopo la crisi con Chiara Ferragni, spunta quella di una rissa molto accesa alla festa del cantante Tony Effe, organizzata per la presentazione del suo ultimo album ICON. A darne notizia è stato Fabrizio Corona, ma a fornire i dettagli è stato Dagospia. “Il Fedezzone è tornato il modalità maschio Alfa ed è subito scoppiata una rissa con Naska, un rocker bonazzo“, ha titolato il sito di Roberto D’Agostino. Stando alle voci che hanno raccolto, la lite è scoppiata davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale di Milano dove non si possono fare foto e che è frequentato dai vip per non farsi vedere.

Fedez dimentica Chiara Ferragni con l’assistente Eleonora Sesena?/ “Una cena romantica…”

“Nel mirino di Fedez è finito Naska, al secolo Diego Caterbetti, un bonazzo in modalità Damiano dei Maneskin che si muove in bilico tra pop e punk e urla cose come ‘saremo rotti, storti, disfatti, ma mai come gli altri’ e ‘volevi il bello e dannato, ma ci hai guadagnato, sono pure alcolizzato’. E a fine novembre salirà sul palco del Forum di Assago“. Secondo Fabrizio Corona, sarebbe stata una frase pronunciata da Naska a scatenare la reazione di Fedez.

Chiara Ferragni, duro sfogo social: "Basta fingere che tutto vada bene"/ "È un periodo doloroso e pesante"

COS’È SUCCESSO TRA FEDEZ E NASKA? I MOTIVI DELLA RISSA

La rissa è stata ricostruita da Fanpage, che ha confermato la rissa, anche se sulle ragioni ci sarebbero versioni discordanti. La testata racconta che lo scontro sarebbe partito poco dopo l’arrivo del rapper insieme ad alcuni tifosi del Milan e anche al capo ultras, con cui avrebbe chiesto spiegazioni al cantante punk rock Naska. A differenza di quanto riportato inizialmente da Fabrizio Corona, secondo cui sarebbero volate parole fuori posto sui figli Leone e Vittoria, fonti vicine a Diego Naska, citate da Fanpage, negano che ci siano state offese contro Fedez o i suoi figli. “Non solo era impensabile, ma non ce ne sarebbe stato neanche il tempo, Diego è stato aggredito subito“.

Fedez chiude Muschio Selvaggio, l'annuncio: "La situazione è insostenibile"/ "Non è opportuno andare avanti"

Invece, fonti vicine a Fedez hanno riportato a Fanpage che la questione dei figli non sarebbe sorta durante la serata, ma è precedente e sarebbe legata a un commento di qualche settimana fa, quando diventò virale la lite social tra Fedez e un utente su Instagram in cui quest’ultimo lo insultava tirando in ballo la famiglia. Uno dei commenti a questo scambio era proprio di Naska, che postò lo sticker di un ragazzo che sputava acqua, come quando accade quando non riesci a controllarti quando leggi qualcosa. Alla luce di tutto ciò, Fedez avrebbe chiesto a Naska delle scuse per quel commento, al rifiuto del collega sarebbe scoppiata la lite. Non sono noti i rapporti tra Naska e Fedez, ma pare che il primo sia molto amico di Luis Sal, ex socio del rapper.











© RIPRODUZIONE RISERVATA