Nika Paris, X Factor 2021/ Emma Marrone sicura del suo impegno, ma basterà?

Nika Paris convincerà anche nel quarto live di X Factor 2021?

Dernière danse di Indila è il brano scelto per Nika Paris in occasione del quarto appuntamento live di X Factor 2021. Questa giovane ragazza ormai ha convinto tutti e le sue caratteristiche hanno fatto capire che può calarsi in diverse realtà. Il brano scelto per lei però rappresenta un nuovo passo in avanti per quanto riguarda lo sforzo melodico. Dopo aver cantato in italiano e inglese sarà il momento del francese per la ragazza che ha già fatto capire di non avere di certo problemi con le lingue. Sullo stage della terza puntata ha portato un brano da vero adolescente inquieto, “Lonely” di Justin Bieber e Benny Blanco, Nika Paris ha puntato sul colpo d’effetto più che sulla trasgressione, una scelta che conferma quanto sia studiato il percorso della giovane interprete. Ma funzione, eccome funziona!

X FACTOR 2021 LIVE 4A PUNTATA/ Eliminati e diretta: ospiti Young Miles, J. Lord...

I giudici di X Factor 2021 hanno amato la sua performance: parole dorate da parte di Hell Raton che ha amato ogni aspetto della sua esibizione sul palco del talent show più seguito sulla Tv digitale. ‘Ti si chiede di ballare e balli, ti si chiede di interpretare con sentimento e interpreti con sentimento’, questa in sintesi l’ammirato giudizio del giudice. Manuel Agnelli la vorrebbe invece più ardita nelle scelte, sapendo che dietro il visetto d’angelo di Nika Paris potrebbe celarsi anche un volto rock, apprezzando comunque la voglia e la volontà di mettersi in gioco sino alla fine in questo difficile percorso verso il successo, perché la consapevolezza di ciò è chiara in tutti: il successo è dietro la porta del talent, basta trovare la chiave per aprirla.

Le Endrigo, X Factor 2021/ A rischio eliminazione dopo la versione di Malamente di Rosalia?

Nika Paris, Emma Marrone felice del suo impegno a X Factor 2021 ma…

A proposito di Nika Paris anche Emma Morrone ha sottolineato quanto stia lavorando sodo, anche spaziando tra generi la giovane cantante, supportando la forza e il coraggio di una sedicenne che magari mostra il fianco nel rivelare la sua fragilità, quell’incoscienza che Mika sottolinea a sua volta garantendo che arriverà il cambiamento e non va forzato. Si parla quindi di una giovane interprete che nella sua fragilità ha la sua forza, nella voce gli accenti magici di emozioni interiori già intense a questa giovane età: arriverà l’evoluzione.

Young Miles, J Lord e Shari a X Factor 2021/ "Testamento (La resa dei conti)": insieme per Gomorra

I giudici di X Factor 2021 all’unisono le chiedono di mantenere quel frammento di luce e fragilità che la rendono superiore per tanti aspetti ad altri concorrenti, adattarsi allo showbiz senza forzature, senza perdere le proprie peculiarità. Insomma, dopo questa terza puntata Nika Paris non nasconde più le carte e si candida come ‘osso duro’ da qui sino all’ultima puntata; voce, carattere, malleabilità, dolcezza, viso che piace e spacca il monitor, se cercate un probabile vincitore tenetela d’occhio, come stanno facendo i giudici, il viso d’angelo di una sedicenne pronta a crescere sino alla vetta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA