FELLOW ELIMINATO DA X FACTOR 2021/ Il pupillo di Mika è il quarto classificato

Fellow è il primo eliminato della finale di X Factor 2021

Fellow è il primo eliminato nella diretta della finale di X Factor 2021: il cantante del roster di Mika è il quarto classificato di questa edizione del talent show. Il pubblico non è rimasto convinto della sua esibizione nella prima manche. Il cantante si è esibito proprio all’inizio della puntata insieme al suo giudice sulle note di “Underwater”. Una canzone difficile, ma su cui se l’è cavata. La sua potente voce è riuscita a dominare le note del brano. Il verdetto dei telespettatori è stato tuttavia insindacabile, confermando che il giovante non era tra i più graditi. Già in semifinale era infatti andato a ballottaggio, battendo Erio. Non c’è stato modo di dare il meglio di sé nelle altre due manche. La sua esperienza nel talent show termina qui. (Agg. di Chiara Ferrara)

Fellow, duetto con Mika nella finale di X Factor

Fellow è pronto per sostenere oggi, giovedì 9 dicembre, la tanto attesa finale di X Factor 2021. Per l’occasione si cimenterà in duetto con il suo giudice, Mika, con il brano Underwater. La canzone nasconde numerose insidie, ma di certo gli permetterà di farsi fare da spalla al suo primo alleato cioè quel Mika che lo ha sempre sostenuto in ogni momento della sua avventura nel talent show di Sky Uno. Per la seconda manche, quella del Best Of, si esibirà con un mix delle cover più rappresentative del suo percorso, ovvero Dog Days Are Over di Florence + The Machine, Anima Fragile di Elisa e Nemesis di Benjamin Clementine. Sono tre brani molto diversi tra loro che daranno all’artista la possibilità di sciorinare tutto il suo repertorio.

Nel caso in cui dovesse arrivare alla finalissima di X Factor 2021, dove saranno presenti solo due fortunati pronti a giocarsi la vittoria, il suo asso nella manica sarà l’inedito Fire. In un mese il brano ha superato le centomila visualizzazioni su Youtube, numeri molto importanti se si considera soprattutto che ci troviamo di fronte a un esordiente. Quello che potrebbe penalizzare il ragazzo è l’essere troppo normale rispetto agli altri che si presenteranno in scena che hanno il vantaggio di non passare di certo inosservati. Certo questo non è un metro di giudizio assoluto perché Fellow fino all’ultimo si giocherà le sue carte per la vittoria finale che rimangono davvero molte.

Fellow, Mika l'ha sempre sostenuto

Dopo un’edizione scoppiettante di X Factor 2021, al punto di vista dei talenti e dei colpi di scena, Fellow sarà tra i concorrenti a giocarsi le ultime carte per guadagnare la vittoria finale. Federico Castello, in arte Fellow, è un giovane artista 21enne originario di Asti; il suo percorso all’interno del talent è stato decisamente tra i più lineari, nonostante piccoli intoppi legati a scelte forse troppo azzardate. Il giovane ha dichiarato di aver iniziato il suo percorso artistico da piccolissimo, grazie alla forte passione del nonno. Tutta la sua attitudine verso la musica è venuta fuori fin dai casting; Mika è stato tra i più convinti dopo la sua prima performance sulle note di Follow You degli Imagine Dragons. Le attese intorno a lui sono state fin da subito piuttosto alte, ma ampiamente ripagate tramite esibizioni di altissimo livello che l’hanno portato verso il gradino finale.

Per quanto riguarda la semifinale di X Factor 2021, Fellow è riuscito a conquistare la finale grazie a due esibizioni di altissimo livello. Nella prima si è messo in mostra con una commovente I won’t Complain in duetto con Benjamin Clementine, assicurandosi applausi e commenti piacevolmente colpiti. Sia Manuel Agnelli che Hell Raton hanno voluto sottolineare la forte carica emozionale che i due, in particolare il giovane artista, sono riusciti a mettere in scena. Estasiato Mika, felice di aver scelto per lui un duetto che abbia messo in evidenza tutta la sua potenza comunicativa. Infine, non sono mancati anche i commenti positivi da parte di Emma; quest’ultima ha voluto sottolineare la leggerezza che raramente aveva visto in lui. Per la seconda manche Fellow si è esibito con The Dog Days Are Over, celebre pezzo dei Florence & The Machine. In questa occasione i commenti sono stati leggermente ambigui, seppure comunque convinti della performance. Hell Raton si è complimentato per la resa generale del pezzo, mentre Manuel Agnelli ha voluto specificare che lo vede meglio quando si cimenta nell’accoppiata piano-voce. Emma invece ha voluto sottolineare l’ottimo percorso di crescita intrapreso dal giovane artista. Non sono mancati chiaramente i soliti commenti estasiati di Mika.

X Factor 2021, l'inedito di Fellow: Fire





