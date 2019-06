Ferland Mendy al Real Madrid: ufficiale/ Terzo colpo da urlo per le Merengues

Nuovo acquisto ufficiale per il Real Madrid, che si è assicurato Ferland Mendy. Dopo gli arrivi già ultimati dell’attaccante Luka Jovic dall’Eintracht di Francoforte, e del centrocampista offensivo del Chelsea, Eden Hazard, le Merengues si assicurano un nuovo calciatore da inserire sulla fascia mancina, possibile erede dell’instancabile Marcelo. A dare notizia della trattativa completata è stata la stessa società castigliana, che attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto: «Ferland Mendy è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il laterale sinistro, di 24 anni, è un nazionale francese. Arriva dall’Olympique di Lione, dove le sue grandi prestazioni gli hanno consentito di essere nella top 11 della Ligue 1 eletta dall’UNPF, l’associazione dei calciatori in Francia». I dettagli dell’operazione non sono stati resi noti, ma stando alle indiscrezioni circolanti in queste ore, il club francese del Lione incasserà un assegno da 48 milioni di euro con l’aggiunta di bonus che possono far lievitare la cifra finale di altri 5 milioni.

FERLAND MENDY AL REAL MADRID: UFFICIALE

Tenendo conto dei 60 milioni investiti per Jovic, e dei 120 per Hazard, a metà giugno il club spagnolo ha già speso circa 230 milioni di euro. Un giocatore, Mendy, di assoluto livello, che per diversi mesi è stato accostato anche ai top club italiani, a cominciare da Juventus, Inter e Napoli. Alla fine però l’hanno spuntata le Merengues, che come confermato da questi arrivi in massa, puntano a tornare protagonisti sulla scena europea dopo una stagione di magra sia in patria quanto a livello internazionale. Mendy ha giocato la scorsa stagione 44 partite con la maglia del Lione, di cui 8 in Champions League. Il campionato da poco conclusosi ha segnato anche l’esordio con la nazionale francese, nell’amichevole dello scorso novembre 2018 contro l’Uruguay. Mendy, che ha segnato anche tre reti durante la scorsa annata, firmerà un contratto fino al 2025, anche se le cifre del suo ingaggio non sono state rese note.

