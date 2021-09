The Ferragnez su Amazon Prime video/ Arriva la serie tv su Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato attraverso i loro profili social una serie sulla loro famiglia che verrà pubblicata in mondovisione su Amazon Prime Video a dicembre. Con questo annuncio i Ferragnez diventano una serie tv, seguendo l’esempio di altri personaggi noti americani come la famiglia di Kim Kardashian con Keeping Up With the Kardashians, o con la famiglia del cantante Ozzy Osbourne con la serie The Osbournes.

Chiara Ferragni, foto col top senza reggiseno/ E stuzzica: "Quanti si arrabbieranno?"

Chiara Ferragni lo ha annunciato sul suo profilo Instagram con una frase in inglese in cui ha scritto: “Lo abbiamo fatto! Io e la mia famiglia siamo orgogliosi di annunciare la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Sarà trasmessa nel dicembre 2021 in tutto il mondo”.

L’annuncio e le congratulazioni sui social

L’annuncio della serie tv fatto da Chiara Ferragni è stato accompagnato con un breve video con il Duomo di Milano in cui la copia accende i riflettori sul nome della serie e su di loro, la lieta notizia si è poi conclusa così: “Non vedo l’ora di potervi raccontare di più, per il momento siamo così emozionati. Vedrete: l’amerete”. Anche Fedez ha condiviso con i suoi follower la notizia condividendo lo stesso video di sua moglie.

Chiara Ferragni contro Pio e Amedeo/ "Simpatici come..." e arriva le replica del duo

Sotto entrambi i post non sono mancati i commenti entusiasti di amici e fan, che si congratulano con la coppia per il nuovo traguardo raggiunto. Non sono mancati anche commenti ironici in merito alle vicende tra Fedez e il Codacons: “Io aspetto la puntata sul Codacons”, ha scritto qualcuno, riferendosi alle numerose vicende che vedono il rapper coinvolto con l’associazione.

Un altro grande passo per Chiara Ferragni e Fedez che hanno finalmente dato conferma ai tanti rumors che circolavano negli ultimi mesi.

La serie su Chiara Ferragni e Fedez

La serie su Chiara Ferragni e Fedez sarà composta da otto episodi e sarà disponibile da dicembre, con la produzione di Banijay Italia per Amazon Studios. Grazie a questa serie il pubblico e i fan avranno un accesso esclusivo dietro le quinte della famiglia, riuscendo a scoprirla come non mai durante il racconto della loro vita nel periodo compreso tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, con la gravidanza di Chiara, la partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della nuova arrivata in famiglia Vittoria.

La serie vedrà anche la partecipazione delle sorelle di Chiara: Valentina e Francesca con i loro compagni, la nonna Luciana e tante altre persone vicine alla coppia.

Fedez replica a Pio e Amedeo: "Arrugginiti"/ "Domani darò del neg*o e del froc*o..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)





© RIPRODUZIONE RISERVATA