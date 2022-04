Ferrero, chiuso stabilimento Kinder in Belgio/ Stop dopo sospetti casi di salmonella

Arrivano importanti aggiornamenti dalla Ferrero. Dopo il ritiro di ovetti Kinder registrato in Gran Bretagna e in Italia per sospetti casi di salmonella, l’azienda ha deciso di procedere alla chiusura della fabbrica di Arlon, in Belgio. «Questa è l’unica e giusta decisione da prendere per garantire il massimo livello di sicurezza alimentare ed eliminare il rischio di ulteriore contaminazione», la società in una nota.

Uno stop alla produzione temporaneo, dunque, con il richiamo dell’intera produzione Ferrero di diversi alimenti prodotti nello stabilimento belga: parliamo di Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g e Kinder Schoko-Bons. Ricordiamo che in Italia sono stati richiamati i lotti di Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous” e Kinder Schoko-Bons.

Ferrero, chiuso stabilimento Kinder in Belgio

Nella nota ufficiale, Ferrero ha ammesso che si sono verificati dei guasti interni che hanno causato ritardi nel recupero e nella condivisione delle informazioni in modo tempestivo, una situazione che ha avuto un peso «sulla velocità e l’efficienza delle indagini». Il Fatto Quotidiano ricorda che lo stabilimento di Arlon rappresenta circa il 7 per cento del volume totale dei prodotti Kinder fabbricati in tutto il mondo. La società italiana ha aggiunto che quanto accaduto colpisce i suoi valori e verranno adottate le misure necessarie per preservare la piena fiducia dei consumatori: «Siamo profondamente dispiaciuti per questa faccenda. Vorremmo scusarci sinceramente con tutti i nostri consumatori e partner commerciali e ringraziare le autorità per la sicurezza alimentare per i loro preziosi consigli». Ricordiamo che in Italia non sono stati registrati collegamenti tra il consumo di prodotti Kinder e casi di salmonella accertati, a differenza di quanto annotato in Gran Bretagna, dove i casi sospetti sono stati rispettivamente 60 e 21.

