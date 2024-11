Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, chi sono i genitori di Claudio Amendola

Ferruccio Amendola e Rita Savagnone sono i genitori di Claudio Amendola. L’attore è cresciuto in una bella famiglia e ha sempre avuto un bellissimo rapporto con mamma e papà. Proprio Claudio Amendola, ospite di Verissimo, aveva ricordato la sua infanzia raccontando di non aver dovuto seguire un’educazione rigida e di aver avuto un’infanzia e adolescenza felici, a differenza di alcuni suoi amici i cui genitori invece erano molto severi.

Lo stesso ha cercato di fare poi con i suoi figli quando è diventato genitore, spiegando che tra le parti deve esserci un legame denso di amore. Pur essendo consapevole di aver dovuto dire dei no, ritiene che sia andata comunque bene.

Un’infanzia vissuta a stretto contatto con il mondo del cinema e della recitazione, visto che il padre Ferruccio Amendola è stato tra i più famosi attori e doppiatori del cinema italiano. Il padre dell’attore, infatti, ha doppiato stelle di Hollywood come Robert De Niro, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman e tanti altri.

Claudio Amendola, il ricordo dei genitori Ferruccio Amendola e Rita Savagnone

La morte di Ferruccio Amendola ha sicuramente segnato la vita del figlio Claudio Amendola. A 71 anni l’attore e doppiatore è morto per un tumore alla gola. Una morte che ha scossa la vita del figlio Claudio Amendola, il quale ha raccontato che il fatto che il padre fosse doppiatore gli consente di poterlo risentire e, quindi, di avere ulteriori ricordi da portare avanti. L’attore e regista non ha mai nascosto di sentirsi fortunato per il fatto di poterlo rivedere proprio grazie ai film che ha interpretato.

Nella vita di Claudio Amendola un ruolo decisivo ha giocato anche la tanto amata mamma Rita Savagnone. Anche lei si è fatta conoscere ed apprezzare nell’ambiente cinematografico come attrice e doppiatrice. Proprio come Ferruccio Amendola, Rita ha prestato la sua voce a grandi star del cinema internazionale del calibro di Vanessa Redgrave, Edwige Fenech, ma anche Whoopi Goldberg, Elizabeth Taylor, e Joan Collins, ma spiccano anche Ingrid Bergman, Greta Garbo, Diana Ross, Aretha Franklin e Liza Minnelli.