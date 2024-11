Ferruccio, Lucrezia e Flaminia, oltre a Ginevra, sono gli altri fratelli di Elettra Lamborghini, eredi della storica famiglia bolognese fondatrice del noto marchio di auto di lusso. Figli di Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo, i tre meno noti al mondo dello spettacolo rispetto alle due sorelle artiste hanno preferito mantenere uno stile di vita lontano dai riflettori, anche se non sono mancate occasioni pubbliche nelle quali hanno parlato del loro rapporto e delle loro passioni.

In particolare Ferruccio, il 33enne primogenito che oltre ad avere un ruolo nell’azienda, prima nel campo del marketing e poi da vicepresidente è anche pilota di motociclismo con la grande passione per i motori che lo ha portato anche a vincere gare fin da bambino quando correva con le mini bike. Flaminia e Lucrezia invece sono gemelle, hanno attualmente 22 anni e studiano all’Università. Anche loro sono rimaste sempre piuttosto riservate nei confronti della loro vita sia familiare che privata, tranne qualche occasione nella quale si sono mostrate pubblicamente come ad esempio al matrimonio di Elettra alla quale hanno fatto da testimone nel 2020.

Ferruccio, Lucrezia e Flaminia, fratello e sorelle di Elettra Lamborghini: “Abbiamo un legame speciale in famiglia”

I fratelli Lamborghini, Ferruccio, Lucrezia e Flaminia, a differenza dell’altra sorella Ginevra non hanno un rapporto conflittuale con Elettra ma l’hanno più volte apprezzata parlandone pubblicamente anche se le loro interviste e apparizioni pubbliche sono rimaste sempre molto rare. Ferruccio però in una recente intervista ha rivelato che in realtà le doti da artista non sono una caratteristica solo di due sorelle ma un talento comune che è stato ereditato dai genitori, che definisce un “mix tra passioni artistiche di mamma e capacità imprenditoriali di papà“.

Non a caso infatti è arrivato il grande successo per Elettra in campo musicale e per Ginevra che sta facendo carriera nel mondo dello spettacolo. Anche la futura carriera di una delle due gemelle, Flaminia sembrerebbe essere legata al campo creativo in quanto la ragazza studia attualmente all’Istituto di Moda Marangoni a Milano. L’altra sorella Lucrezia invece avrebbe già un ruolo predestinato nell’azienda di famiglia ma probabilmente nel campo legale, visto che ha scelto di studiare giurisprudenza. Come ha dichiarato Ferruccio, intervistato nel podcast di Giacomo Freddi, a parte i dissapori tra Elettra e Ginevra il resto del gruppo ha mantenuto sempre un legame speciale anche dopo aver raggiunto l’indipendenza.