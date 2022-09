Ferruccio, Lucrezia e Flaminio, fratelli Ginevra Lamborghini/ Sorpresa al GF VIP 7?

Chi sono Ferruccio, Flaminia e Lucrezia, fratelli di Ginevra Lamborghini

Ferruccio, Flaminia e Lucrezia, sono i fratelli di Ginevra Lamborghini, concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2022. Se la vippona non può contare sull’appoggio e il tifo da casa della sorella Elettra, dalla sua parte ci sono sicuramente i tre fratelli Ferruccio, Flaminia e Lucrezia. I loro nomi sono decisamente meno noti rispetto alla sorella, cantante famosissima in Italia e in Spagna, e della stessa Ginevra diventata concorrente del reality. Di loro non si sanno moltissime informazioni, essendo personaggi piuttosto lontani dal mondo della televisione e dello spettacolo, cui invece Ginevra ed Elettra sono ormai abituate.

Ferruccio Lamborghini è infatti un pilota motociclistico ed imprenditore italiano. Nato nel 1991, è il primo dei 5 fratelli: la sua carriera sulle due ruote raggiunge l’apice del successo con la vittoria nella Moto2 nel 2012, diventando così campione italiano. Anche delle sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia non si hanno molte informazioni: nate nel 1999, sono more, con gli occhi chiari e hanno avuto percorsi di studi differenti. Flaminia ha svolto la maturità diplomandosi al liceo artistico di Bologna, Lucrezia invece è iscritta all’università, sempre a Bologna.

Ginevra Lamborghini e i rapporti con Elettra

Il percorso di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 2022 è iniziato da pochissimi giorni e ha già fatto parlare di sé per le dichiarazioni rilasciate sulla sorella Elettra Lamborghini. Le due hanno interrotto i rapporti da anni a tal punto che Ginevra non è stata nemmeno invitata al matrimonio di Elettra con il dj e produttore Afrojack. Come mai? Cosa è successo tra le due?

A rivelare qualche dettaglio in più ci ha pensato proprio Ginevra al Grande Fratello Vip 7: “mio padre ci ha messo più volte a confronto. Mi chiamava principessina, mentre ad Elettra diceva che era un maschiaccio e le faceva notare i chili di troppo”. Sta di fatto che Elettra ha inviato una diffida al programma invitando la sorella a non parlare di lei.

