Elettra Lamborghini non parla da 3 anni con Ginevra Lamborghini, incontro al GF Vip?/ Tra diffida e speranza

Ginevra Lamborghini al GF Vip 2022 ha parlato del difficile rapporto con la sorella, Elettra Lamborghini, avanzando una teoria sulla genesi della frattura e incassando una diffida da parte della cantante. Le parole della gieffina non sono passate inascoltate al conduttore, Alfonso Signorini, e hanno alimentato gli interrogativi intorno a quello che sarà il futuro tra loro: tornerà mai il sereno? Secondo quanto rivelato da Ginevra Lamborghini nella Casa, la sorella non l’ha invitata nemmeno alle sue nozze con Afrojack e, a pesare come un macigno nel bilancio delle tensioni, sarebbe stato anche il ruolo del padre, Tonino Lamborghini.

Ma cosa si sa esattamente del rapporto tra Ginevra Lamborghini e Elettra? Figlie dell’erede di Ferruccio Lamborghini e della moglie, Luisa Peterlongo, hanno altri tre fratelli: Ferruccio (stesso nome del nonno paterno) e le gemelle Lucrezia e Flaminia, entrambe testimoni di Elettra Lamborghini nel giorno del suo matrimonio. Soltanto loro due, Ginevra ed Elettra, sarebbero in pessimi rapporti. Anzi, proprio nulli. La gieffina, durante una chiacchierata con i coinquilini sulla sua storia familiare, non ha nascosto la sua voglia di riconciliarsi con lei, ma dall’altra parte non sembra arrivare lo stesso proposito di un chiarimento…

Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra non si parlano: il racconto al GF Vip

Con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2022, Ginevra Lamborghini ha rispolverato il conflitto con la sorella Elettra Lamborghini spingendo quest’ultima a inoltrare una diffida alla tramissione perché non si parli più di lei. Alfonso Signorini ne ha preso atto, continuando però la narrazione della storia familiare e approfondendo il tema del difficile rapporto tra le due sorelle. Un attrito che sarebbe sfociato nella totale interruzione di contatti e nell’assenza di Ginevra Lamborghini alle nozze di Elettra e Afrojack, non invitata. Secondo Ginevra Lamborghini, più di un motivo avrebbe concorso alla frattura tra loro. Non solo la “competizione” dal punto di vista della carriera, ma anche quella che sarebbe nata in seno alla loro infanzia a causa del padre: “Nel mio cuore sento che forse c’è stata una sua senzazione, una paura di essere prevaricata, in qualche modo oscurata da me quando ho iniziato a cantare, magari potremmo farle insieme certe cose, ma diciamocele le cose, anche se mi deve mandare a quel paese… la mia porta rimane sempre aperta“.

Questo il racconto di Ginevra Lamborghini, che dal canto suo sarebbe pronta a una riconciliazione dopo le incomprensioni, ai coinquilini del reality: “Ci provo dal 2019, ho tentato tante volte un avvicinamento ma non mi è stato concesso (…) Il motivo non lo so, credo non lo sappia neanche lei. Il Natale dell’anno scorso è stato terrificante, mia madre mi ha chiesto di andare via perché non ero gradita a cena. Tutta la famiglia deve pensare a come organizzare un Natale come me e uno con lei… Sono stata spesso io l’esclusa – ha aggiunto Ginevra Lamborghini –. Mio padre ci ha messo molto a confronto da piccoline, mi chiamava ‘la principessina’, è normale che lei sia cresciuta forse un pochino con una ‘competizione’. È una bella persona, non ho rancore con lei“.











