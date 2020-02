Festa del gatto oggi 17 febbraio/ In Italia vi sono 7.2 mln di mici: uno ogni 2 case

Oggi è una giornata speciale per tutti gli amanti degli animali domestici: si celebra infatti in Italia la festa del gatto. L’idea di festeggiare i nostri amici mici è nata nel 1990, e in Italia si è scelto di festeggiare il 17 febbraio tenendo conto di una vecchia tradizione, secondo cui il mese di febbraio è quello dei “gatti e delle streghe” e il 17 è notoriamente associato alla sventura e al famoso “gatto nero”. Di conseguenza, nel Belpaese, si è optato per il secondo mese dell’anno, a differenza invece di quanto accade in numerose altre nazioni dove il gatto si festeggia l’8 agosto. I primi gatti di cui si ha memoria risalgono a 6000 anni fa, nel periodo degli antichi Egizi, quando il felino in questione era già stato addomesticato dall’uomo per difendere le granaglie dagli attacchi dei topi. Un animale che ritroviamo anche in altre culture, come ad esempio nei mosaici di Pompei (società romana), ma anche nell’Islam, la famosa gatta Muezza che salvò Maometto dal morso di un serpente.

FESTA DEL GATTO: MA L’ANIMALE DOMESTICO PIU’ DIFFUSO E’…

Ad oggi i gatti sono il secondo animale domestico più diffuso in Italia. Si calcola infatti che sul territorio nazionale vi siano 32 milioni di “amici”, di cui 12.9 uccelli, 7.5 gattini, e 7 cagnolini, seguiti poi da 1.8 di criceti e conigli, 1.6 milioni di pesci, e infine ben 1.3 milioni di rettili. Leggendo questi numeri è facile capire come il gatto sia anche un mercato molto propizio, e che ogni anno fa girare ben un miliardo di euro solamente nel nostro paese. Gli italiani si confermano fra i maggiori amanti degli animali domestici, e più di un italiano su due ne possiede uno. Una ricerca Censis targata 2019 sottoline infatti come gli animali siano nel 52% delle case degli italiani, secondi in Europa solamente all’Ungheria, e davanti a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Il gatto è oggi uno dei più affezionati amici dell’uomo, ma non è sempre stato così, in particolare nell’oscuro periodo del Medio Evo, in cui il gatto veniva associato alla stregoneria e spesso e volentieri giustiziato assieme alle streghe. Fortunatamente arrivò il Rinascimento…

