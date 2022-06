Festa di Lulù Selassié/ La critica di una ex concorrente “Che tristezza!”

Il 9 giungo è stato il compleanno di Lulù Selassié che ha festeggiato insieme alle sue sorelle e due ex concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2021: Giacomo Urtis e Giucas Casella. Il video della festa di compleanno è stato condiviso dal profilo Instagram di Chi Magazine ed ha generato alcune proteste.

Tra i vari commenti non è passato inosservato quello di Selvaggia Roma, ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha commentato le immagini della festa a sorpresa organizzata per la principessa dalle sue sorelle. L’ex gieffina ha commentato: “Mammamia un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici, una pizza e una birra in compagnia, meno trucco, un jeans e una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene”.

Lulù Selassié rompe il silenzio su Manuel Bortuzzo/ "Un amore e un sentimento così non si può cancellare"

Lulù Selassié ancora innamorata di Manuel Bortuzzo

Nei giorni scorsi Lulù Selassié aveva annunciato di essere un po’ triste nonostante si avvicinasse il giorno del suo compleanno per via della rottura con Manuel Bortuzzo, con cui all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 aveva giurato amore eterno.

La principessa, infatti, intervistata da Casa Chi aveva raccontato: “Come sta il mio cuore? Come sempre…un po’ triste però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro e gli amici che mi distraggono”. Ribadendo come provi ancora dei sentimenti nei confronti del suo ex fidanzato: “A me questa persona manca ed io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”.

Lulù Selassié "costretta a rinunciare al compleanno"/ È stata bidonata? Caos sulla causa...

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo non rifarebbe il Gfvip/ Pentito di Lulù Selassié? La risposta

© RIPRODUZIONE RISERVATA