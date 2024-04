Quando è la festa scudetto dell’Inter?/ Date e programma: prime ipotesi, calendario (oggi 23 aprile 2024)

FESTA SCUDETTO INTER RIMANDATA PER PIOGGIA?

Vinto lo scudetto con cinque giornate di anticipo, adesso l’Inter può finalmente fare festa con i suoi tifosi: come sempre, è arrivato il momento appunto di parlare della festa scudetto che l’Inter organizzerà in maniera ufficiale, dopo aver già vissuto il bagno di folla di Milano sfruttando anche il fatto che la partita decisiva sia arrivata a San Siro, nel derby contro il Milan. L’anno scorso ricorderete che la festa scudetto del Napoli era stata incredibile, anche e soprattutto per l’attesa di 33 anni e per le voci che si erano rincorse circa le possibili “attrazioni”.

Ecco, magari l’Inter ha vinto qualcosa in più ma comunque stiamo parlando del tricolore della stella, dunque importante celebrarlo come altri successi che pur giustamente vanno sempre festeggiati. La festa scudetto dell’Inter è dunque oggi: martedì 23 aprile, sarebbe previsto il classico giro sul bus scoperto per le strade di Milano. Il problema però è il meteo: da due giorni infatti il capoluogo lombardo (e non solo) è colpito da pioggia intensa e abbondante, cosa che dovrebbe far slittare la festa scudetto dell’Inter perchè il giro con il bus scoperto non sarebbe troppo comodo.

LE ALTRE IPOTESI SUL TAVOLO

Dunque per la festa scudetto dell’Inter spuntano altre due ipotesi. La prima è quella di sabato 27 aprile: quel giorno i nerazzurri ospitano il Torino nella 34^ giornata di Serie A, e al termine della partita, essendo già a Milano (ancora una volta) i calciatori nerazzurri salirebbero sul bus scoperto sfilando per le strade della città. L’altra opzione è invece quella di aspettare domenica 28 aprile: come riporta Repubblica, il match contro il Torino potrebbe essere spostato a domenica 28 aprile alle 12:30 (in attesa di conferma dalla Lega) e poi procedere alla parata lungo le strade di Milano.

Restano da definire, come si apprende, i dettagli del giro e del percorso che il bus scoperto effettuerà nel corso dei festeggiamenti, ma abbiamo comunque la certezza che da San Siro si andrà verso il Duomo e i giocatori dell’Inter saluteranno i tifosi dalla Terrazza 21, con tanto di DJ set. Sarà invece nel weekend dell’ultima giornata di Serie A, quando i nerazzurri ospiteranno la Lazio, che a Lautaro Martinez – il capitano – sarà consegnata la coppa per certificare la festa scudetto, per quel giorno è già stato organizzato un maxi concerto con tanti cantanti/tifosi d’eccezione tra i quali ovviamente Luciano Ligabue e Max Pezzali.











