Festival di Sanremo 2021 ospiti/ Da Vittoria Ceretti e Ornella Vanoni ai Negramaro

Il countdown per il Festival di Sanremo 2021 è ufficialmente partito. Amadeus, insieme a Fiorello, dal 2 al 6 marzo, condurrà per il secondo anno consecutivo la kermesse musicale più famosa della televisione italiana. Cinque serate ricche di musica e di ospiti che si alterneranno sul palco del Teatro Ariston dando vita ad un’edizione storica del Festival. Tra gli ultimi nomi annunciati, dopo il forfait di Naomi Campbell, è Vittoria Ceretti, supermodella italiana, bellissima e richiestissima dai più grandi stilisti. Seguita su Instagram da più di 800mila followers, Vittoria Ceretti porterà sul palco dell’Ariston la moda italiana e il suo nome è assolutamente perfetto per un’edizione del Festival “tutto made in Italy” come è stato definito da Amadeus. Tra i nomi più attesi c’è quello di Loredana Bertè che, dopo aver calcato il palco dell’Ariston tante volte come big in gara, tornerà in veste di superospite.

Festival di Sanremo 2021: attesa per Luisa Ranieri e Serena Rossi

Esattamente come accaduto lo scorso anno, anche il Festival di Sanremo 2021 sarà ricco di donne che animeranno le cinque serate dell’Ariston. Gli ultimi nomi annunciati sono quelli di Serena Rossi e Luisa Ranieri. Le ultime regine della fiction italiana affiancheranno Amadeus portando sul palco del Festival la loro bellezza e la loro eleganza. Tra i cantanti annunciati come ospiti, invece, spiccano Ornella Vanoni, una delle ultime dive della canzone italiana che si esibirà insieme a Francesco Gabbani e i Negramaro. “Con Ornella a Sanremo! Sono felice di annunciarvi che salirò sul palco dell’Ariston durante la serata finale con la mitica Ornella Vanoni per “Un sorriso dentro al pianto”, il brano che ho scritto con lei e Pacifico. Sarà emozionante, grazie Ornella!”, ha scritto Gabbani sui social.





