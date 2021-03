Festival di Sanremo 2021, quote pronostici, vincitori/ Colapesce e Dimartino favoriti

E’ tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo 2021: a 24 ore dall’avvio della 71esimo edizione della kermesse canora dell’Ariston, scopriamo insieme i pronostici nonché le varie quote sui vincitori. Chi vincerà il Festival secondo i bookmaker? Stando ai betting analyst della Snai i grandi favoriti sono il duo Colapesce e Dimartino, la cui quota è pari a 5.50. Il problema è capire se il duo siciliano riuscirà o meno a sfatare la maledizione del favorito alla viglia di Sanremo, che colpì ad esempio il cantautore romano Ultimo nel 2019.

Seconda posizione, con una quota pari a 7.50, il rapper torinese Willie Peyote, affiancato comunque con la stessa quota dalla band La Rappresentante di Lista. Ma non finisce qui perchè a quota 7.50 troviamo anche Fedez, che canterà in coppia con Francesca Michielini, nonché i Maneskin, reduci dall’esperienza di X Factor del 2017 decisamente positiva.

FESTIVAL DI SANREMO 2021, QUOTE, PRONOSTICI E VINCITORI: DA MADAME A MAX GAZZE’

Proseguendo la “discesa”, troviamo a quota dieci un altro duo, leggasi i Coma Cose, ma anche Madame, giovanissima rapper esplosa anche grazie ad una condivisione sui social di un suo brano da parte di Cristiano Ronaldo. A quota 12 troviamo invece un ex vincitore di Sanremo, leggasi Fabrizio Moro, in compagnia del talento Fulminacci, giovane cantautore romano, e del suo conterraneo, ben più navigato, Max Gazzè. Questi resta però uno dei favoriti per il Premio della Critica, con una quota pari a 4.50, dietro sempre al duo siciliano Colapesce e Dimartino, primi a 3,50. I boomaker non sembrano invece dare fin troppa fiducia a Bugo, uno dei grandi protagonisti dell’edizione 2020 del festival di Sanremo dopo la nota querelle con Morgan, piazzandosi a metà classifica con una quota di 15.00, assieme ad Aiello e all’ex vincitore di Amici, Irama.

FESTIVAL DI SANREMO 2021, QUOTE, PRONOSTICI E VINCITORI: ORIETTA BERTI ARRIVERA’ ULTIMA?

Proseguiamo i nostri pronostici in vista di Sanremo con un altro “pezzo di X Factor” sull’Ariston, leggasi Malika Ayane, la cui vittoria è pagata 20 volte la nostra puntata, in compagnia di Arisa, un habitué di Sanremo, avendolo già vinto nel 2009 quando concorreva per le nuove proposte, e poi bissando il successo nel 2014 fra i big. Sul palco dell’Ariston vi sarà anche Gaia, vincitrice di Amici 2020, e pronta a sbancare anche il festival dei “fiori”, quotata dalla Snai a 25, così come Noemi e Ghemon. A 33 un’altra artista lanciata dai talent, leggasi Annalisa, in compagnia del poeta, paroliere e cantautore Gio Evan, mentre non sembra, almeno sulla carta, fra i favoriti, Francesco Renga, che direttamente dalla nuova esperienza di giudice di All Togheter Now viene quotato 50, così come gli Extraliscio e Davide Toffolo, e i due rapper Fasma e Random. Infine, a chiusura del gruppo, Orietta Berti, la cui vittoria è quotata 100.



