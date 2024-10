Qual è la storia di Feysal Bonciani? L’adozione e il doppio rifiuto ricevuto

Tra i concorrenti rivelazione di Tale e Quale show 2024 c’è sicuramente Feysal Bonciani. Cantante 34enne, star del musical Jesus Christ Superstar, Feysal ha mostrato non solo di avere una voce importante e versatile, ma anche di essere un ottimo performer. Sul palco di Tale e Quale show ha interpretato artisti come Bruno Mars e Prince, conquistando voti altissimi dalla giuria. Se, dunque, Feysal si sta facendo ben conoscere dal pubblico dal punto di vista del talento musicale, più riservato è invece quando si parla di vita privata.

Ciò che in queste poche settimane ha raccontato di lui, è che è stato cresciuto da due genitori adottivi, ma che il percorso per l’adozione non è stato semplice. Prima di trovare le due persone che oggi chiama mamma e papà, Feysal è stato rifiutato da due coppie per via del colore della sua pelle.

Feysal Bonciani e Giorgio Panariello accomunati da un destino simile

Un dramma che gli ha causato grande dolore e lo ha inevitabilmente segnato, ma che viene oggi colmato dall’amore per la famiglia che lo ha infine accolto con amore e ha creduto in lui. La storia di Feysal Bonciani ha toccato in modo particolare Giorgio Panariello e per un motivo che lui stesso ha deciso di confessare in diretta su Rai 1: anche lui, come il concorrente di Tale e Quale, è un figlio adottivo e ha vissuto un’esperienza simile. Motivo per il quale ha detto a Feysal: “Siamo fratelli”.

Non è stato altrettanto aperto con le telecamere di Tale e Quale show 2024 Feysan Bonciani riguardo la sua vita sentimentale. Ad oggi, non sappiamo se ci sia una fidanzata o, comunque, una persona speciale nel suo cuore. Chissà che non si sbilanci nel corso delle prossime puntate.