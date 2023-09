Ficarra e Picone protagonisti di “EUR Culture”/ Ironia e momenti intimi in “Standing Ovation”

Roma si prepara ad ospitare Ficarra e Picone in un esilarante spettacolo. Dopo Lino Banfi, Carlo Verdone e Sergio Castellitto, all’Auditorium di Palazzo dei Congressi all’EUR, martedì 26 settembre, arriveranno i due comici siciliani, che saranno protagonisti alle ore 21.00 della rassegna “EUR Culture” con il format “Standing Ovation”. Lo spettacolo, ideato e curato dal critico cinematografico Mario Sesti, mixa spettacolo, omaggio agli interpreti e arena cinematografica. Sul palco ci saranno i due volti noti del teatro e del cinema, Salvo Ficarra e Valentino Picone, che commenteranno con Mario Sesti le più belle scene dei loro film proiettate sul grande schermo.

L'ESORCISTA/ Il film che resiste al tempo non per le scene horror

Inoltre, risponderanno alle domande del pubblico, sciogliendo dubbi e svelando aneddoti, non senza ripercorrere le tappe più significative della loro carriera. Non mancheranno, come di consueto, battute e risate, ma anche momenti intimi. I due saranno infatti in grado di regalare agli spettatori un’immagine inedita e nascosta di loro stessi. I due attori, considerati tra i comici più popolari e creativi dai tempi di Franco e Ciccio e Totò e Peppino, promettono come sempre spettacolo e questa volta, ad usufruirne, sarà il pubblico capitolino.

Sophia Loren operata dopo una caduta in casa/ Fratture a livello dell'anca: "Intervento riuscito"

Ficarra e Picone tra cinema d’autore e teatro

Ficarra e Picone, che per molti sono gli eredi di coppie storiche del mondo della comicità come Franco e Ciccio e Totò e Peppino, condividono con questi l’estro, la versatilità e l’abilità di abitare il cinema comico. Sono stati inoltre in grado di reinventare con successo e originalità di forme che la comicità non conosceva dagli anni della saga di Fantozzi. In teatro hanno affrontato con ironia importanti classici e sono diventati inoltre esponenti del cinema d’autore, come dimostra anche la loro partecipazione da coprotagonisti in La stranezza di Roberto Andò.

IL COLLEGIO 2023, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: il monito di Antonio Orefice

Oscar Pizzo, direttore artistico della rassegna di musica, arte, spettacolo, spiega: “Eur Culture torna per il terzo anno e propone “un certain regard” verso il cinema, soprattutto verso gli artisti che continuano a rendere famosa e inarrivabile la grande tradizione della Commedia Italiana”. Le prevendite per il format “Standing Ovation”, che martedì 26 settembre alle ore 21.00 vedrà come protagonisti proprio Ficarra e Picone, sono acquistabili su Vivaticket.com













© RIPRODUZIONE RISERVATA