Fidanzata di Raphael Gualazzi: chi è? Sarebbe un’artista di taekwondo

Raphael Gualazzi, cantautore nato ad Urbino nel 1981, è uno degli artisti di maggior tanto sul panorama musicale italiano. L’artista, che ha conquistato il cuore del pubblico con i suoi brani autoriali, ha una fidanzata? La vita privata di Raphael Gualazzi è un po’ un tabù: non sono noti molto dettagli sul privato del cantante, e dunque non sappiamo con certezza neppure se abbia o meno una fidanzata. Lui, infatti, è molto riservato e non ha mai reso noti i dettagli più intimi della sua vita. Al di là della carriera e delle collaborazioni artistiche che lo hanno portato al successo, infatti, non conosciamo troppo di quello che è il privato dell’artista di Urbino.

Nonostante la sua riservatezza, però, qualche anno fa Raphael Gualazzi spiegò di essere fidanzato. La sua compagna, all’epoca sarebbe stata un’atleta di taekwondo, ma l’artista non fece il nome della fortunata. Non è chiaro se i due stiano ancora insieme oppure no: tutti gli interrogativi sulla vita privata di Raphael Gualazzi, infatti sono rimasti senza risposta alcuna. L’artista è fortemente legato alla sua privacy e per questa ragione non ha mai voluto rendere noto alcunché riguardo la sua vita privata.

Fidanzata di Raphael Gualazzi, chi è? Sui social non c’è traccia di lei

Sui profili social di Raphael Gualazzi non mancano gli scatti che lo ritraggono impegnato sul lavoro, con i suoi concerti in giro per il mondo o ancora in sala prove. Per quanto riguarda il suo privato, il cantante di Urbino pubblica spesso scatti insieme agli amici o ai suoi collaboratori ma nel suo “feed” di Instagram non c’è traccia di una fidanzata e di donna alcuna. Dunque non sappiamo se Raphael Gualazzi sia o meno fidanzato o innamorato: il suo privato viene infatti protetto fermamente dall’artista, che non ama si faccia gossip su di lui.