Fidanzata Giancarlo Magalli, chi è?/ Tutto tace sui social: “La compagnia…”

Giancarlo Magalli ha una fidanzata? Della vita privata del conduttore si sa davvero poco. Riservato e molto protettivo nei confronti dei propri affetti, Giancarlo Magalli preferisce far parlare di sè solo per questioni lavorative. Anche sui social non pubblica mai foto che facciano pensare alla presenza di una donna al suo fianco. Su Instagram, infatti, pubblica una foto con cui svela chi è che gli fa compagnia in quest’ultimo periodo. Si tratta della sua gattina con cui trascorre il suo tempo libero. Il conduttore de I Fatti Vostri, dunque, è ufficialmente single? Magalli potrebbe svelare qualche dettaglio in più della sua vita privata ai microfoni di Serena Bortone. Il conduttore, infatti, sarà ospite della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno”, il programma in onda tutti i giorni su Raiuno.

FIDANZATA GIANCARLO MAGALLI: IL CONDUTTORE E’ SINGLE?

Sempre molto impegnato con il lavoro conducendo tutti i giorni I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli ha poco tempo per l’amore? Nelle varie interviste parla poco della propria vita privata e, sbirciando sui suoi profili social, non ci sono indizi che facciano pensare alla presenza di una fidanzata. Le uniche donne della vita del conduttore di Raidue, per il momento, sembrerebbero essere le figlie Michela e Manuela. “Io resto solo”, aveva fatto sapere nel 2019 smentendo la storia con una ragazza più giovane di cui aveva parlato il gossip. Magalli, dunque, sarà ancora single o sarà cambiato qualcosa nell’ultimo periodo? I fans, nel frattempo, continuano a seguirlo tutti i giorni nella piazza de I Fatti vostri.

