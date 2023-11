Fidanzata Jimmy Ghione: sta insieme a Marialaura De Vitis?/ “Inseparabili da diversi giorni…”

Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis: lo scoop di Alessandro Rosica su Instagram

Le novità di gossip non risparmiano proprio nessuno; nemmeno coloro che, pur appartenendo al contesto televisivo, non hanno mai avuto necessità o interesse nel mettere in piazza la propria vita privata. Nel mirino della cronaca rosa, come riporta Gossip e Tv, sarebbe finito Jimmy Ghione – noto inviato di Striscia la Notizia – nel merito di un presunto flirt con un ex volto de L’Isola dei Famosi, ovvero Marialaura De Vitis.

Come riporta il portale, a lanciare lo scoop del possibile flirt in corso tra Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis sarebbe stato Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo soprattutto sui social. Tra la 25enne e l’inviato di Striscia la Notizia vi sarebbero 34 anni di differenza d’età; tale circostanza non sarebbe comunque un problema per l’ex volto de L’Isola dei Famosi dal momento che in passato è stata legata a Paolo Brosio, 42 anni più grande di lei.

Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis, ancora niente conferme o smentite sul presunto flirt

Come riporta Gossip e Tv, Alessandro Rosica avrebbe spiegato su Instagram come Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis sarebbero inseparabili da diversi giorni. Inoltre, l’investigatore social avrebbe anche spiegato come non sussistano novità rispetto alla relazione tra l’inviato di Striscia la Notizia e Daria Baykalova, attrice russa. Di contro, la 25enne sarebbe invece ancora single dopo la relazione nota con Paolo Brosio, terminata da diverso tempo.

Come sottolinea il portale, la presunta relazione amorosa tra Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis sarebbe comunque ancora da iscrivere all’ambito dei rumors in attesa di conferma. Tanto l’inviato di Striscia la Notizia quanto la 25enne hanno per ora scelto il silenzio; i diretti interessanti non hanno infatti commentato le voci sul presunto flirt e non è detto che arrivino presto eventuali conferme o smentite.

