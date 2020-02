Leo Gassmann, “Vai bene così”/ Una rivalsa contro le polemiche (Sanremo 2020)

Leo Gassmann sarà una delle Nuove Proposte della 70esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Vai bene così. Immortalato qualche giorno fa tra le braccia di una bella mora misteriosa in un parco della capitale, si racconta ai microfoni di Rockol. L’identità della sua fidanzata non è nota al grande pubblico e pare che il ragazzo voglia preservarla dai riflettori. La voglia di rilassarsi dopo le accuse pesanti che lo hanno coinvolto, è pienamente comprensibile. Leo Gassmann, infatti, al termine dell’esperienza di X Factor aveva subito contestazioni forti da parte di alcuni nomi della critica musicale italiana. Il settimanale Vero, però, lo ha paparazzato in veste serena e rilassata, molto lontana dalle parole taglienti che lo hanno ferito tempo fa.

Leo Gassmann, Vai bene così: le offese gratuite e…

Leo Gassmann, autore di Vai bene così, non aveva mai controbattuto alle offese gratuite che lo dipingevano come un incapace, con la fortuna di un cognome artistico altisonante. Ricordiamo infatti che Leo è il figlio dell’attore Alessandro Gassmann e nipote del grande Vittorio Gassmann. Leo, in realtà, è un ragazzo di soli vent’anni, dai modi gentili e pacati, che ha saputo onorare il cognome che porta, in più di un’occasione. In merito alla vicenda che lo ha ferito all’uscita dal programma X Factor aveva detto: Non risponderò mai all’odio con l’odio, riferendosi alle parole di un produttore che lo aveva demolito psicologicamente. Mi rimboccherò le maniche e farò quanto devo per migliorare e ricominciare: questo il senso del suo messaggio contro le polemiche scatenatesi contro di lui. Un gesto che sicuramente va lodato.

Tra le voci che invece lo hanno sostenuto in questo difficile momento è giunta quella del padre che in un tweet aveva detto Sii coraggioso, avanti così! postando un video che li ritraeva insieme. Un incoraggiamento pieno che racchiude, probabilmente, una protesta garbata nei confronti di chi aveva gratuitamente esagerato con le parole. Da buon figlio e nipote d’arte, Leo dunque non si smentisce. Si avvicina alla musica sin dalla tenera età. A soli 9 anni era entrato a far parte dei piccoli artisti del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, incitato dalla madre Sabrina, per poi vincere a 14 anni un concorso per giovani talenti. Il pubblico lo ricorda però per altre vicende: tra cui la partecipazione ad X Factor che gli ha regalato una bellissima semifinale. Parla di questa esperienza come un’occasione che lo ha fatto crescere e maturare, facendo attenzione a quei valori che si sono rivelati realmente importanti per la sua crescita interiore. Nella lista dei suoi cantautori preferiti figurano Luigi Tenco e Vasco Rossi.

Il brano a Sanremo 2020

Il titolo del brano con il quale Leo Gassmann gareggerà a Sanremo 2020 è Vai bene così. Il testo è profondamente autobiografico e sembra rappresentare un dialogo con se stesso, in una esortazione a rialzarsi e ricominciare nonostante i fallimenti. Non ci resta che attendere l’inizio della kermesse per vedere se la canzone di Leo piacerà al pubblico o se ci sarà spazio per altre accuse e polemiche che lo feriranno di nuovo. Noi gli auguriamo di vivere questa esperienza al meglio e di essere valutato soltanto per le sue doti canore.

Video, Vai bene così di Leo Gassmann





