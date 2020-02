Vincitore Sanremo 2020 Nuove Proposte e classifica/ Fasma e Leo Gassmann favoriti

Venerdì 7 febbraio, Amadeus, nel corso della quinta serata del Festival di Sanremo 2020 annuncerà il nome del vincitore della sezione Nuove Proposte. Per decretare il vincitore dei giovani, i quattro artisti che hanno superato la prima fase, saranno i protagonisti di due sfide dirette che decreteranno i nomi dei due finalisti assoluti tra i quali, poi, ci sarà il vincitore. I quattro, giovani artisti che sono riusciti a conquistare un posto nell’ultima serata dedicata alla gara delle Nuove Proposte sono Tecla con la canzone “Otto marzo”, Fasma con il brano “Per sentirmi vivo”, Leo Gassmann con “Vai bene così” e Marco Sentieri con “Billy Blu”. Quattro canzoni molto diverse tra loro, ma con testi importanti che hanno convinto sia il pubblico che le ha ascoltate prima di Sanremo 2020 grazie alla promozione che ha voluto lo stesso Amadeus e la critica.

VINCITORE SANREMO 2020 NUOVE PROPOSTE: LA GARA

Tecla, Leo Gassmann, Fasma e Marco Sentieri daranno il via alla semifinale della sezione Nuove Proposte di Sanremo 2020 confrontandosi in sfide dirette. I semifinalisti si esibiranno dal vivo durante l’“access prime time”. Dalle due sfide verranno fuori i nomi dei due finalisti che si contenderanno la vittoria. Lo scontro finale, invece, non sarà in diretta, ma avverrà attraverso i cosiddetti highligths, parte delle esibizioni precedenti registrate, esattamente coma accade da qualche edizione per i primi tre classificati della sezione Big come ha spiegato Claudio Fasulo, il vicedirettore di Rai 1, in conferenza stampa: “E’ quello che già accade da alcuni anni per decretare il vincitore assoluto del festival, tra i Big, i tre che arrivano allo scontro finale vengono votati sulla base degli highlights, avverrà così anche per i Giovani”. I giovani saranno votati da un sistema misto formato da giuria demoscopica, stampa e pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto.

VINCITORE SANREMO 2020 NUOVE PROPOSTE: SCONTRO TRA FASMA E LEO GASSMANN?

Chi sarà il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020? I grandi favoriti sono Fasma e Leo Gassmann. La vittoria del primo vale 2 volte la posta con Snai mentre Eurobet e Bwin quotano il suo trionfo a 1,70. La vittoria di Gassmann, invece, è quotata a 2.75 da Snai e a 2.50 da Eurobet e Bwin. Più lontani, invece, Tecla il cui trionfo è quotato tra 3.50 e 4.00 dalle principali agenzie di scommesse italiane mentre non sembra avere molte chance di vincere Marco Sentieri la cui vittoria è quotata tra 6.00 e 7.00. Il vincitore, dunque, sarà proprio Fasma che può contare sull’appoggio di Fabrizio Moro? Il cantautore romano, dopo aver ascoltato la sua canzone, su Instagram ha pubblicato una storia scrivendo: “questo ragazzo mi ha emozionato molto, bravo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA