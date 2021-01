Nuova Fidanzata Marco Costantini, chi è?/ Matilde Brandi:”uscita dal GF Vip già frequentava qualcuna”

Chi è la fidanzata di Marco Costantini? È questa la domanda che si pongono i fan di Matilde Brandi dopo le rivelazioni della showgirl sulla fine della loro relazione. Oltre a raccontare a Verissimo di essere stata lasciata con un messaggio dal compagno, la ballerina ha svelato un altro particolare che tira in ballo un’altra donna. Matilde Brandi su Instagram ha rivelato di aver scoperto che c’è un’altra donna nella vita di Marco Costantini che la storia sarebbe cominciata già durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Dopo quel post è subito partita la caccia alla nuova fidanzata, su cui al momento non ci sono riscontri rispetto a quanto rivelato da Matilde Brandi.

“Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra io mi vergognerei se fossi quella donna punto! Ma anche se fossi in lui”, si è limitata a dire la ballerina senza però entrare nei dettagli, anche perché la situazione è delicata e ci sono le figlie di mezzo. Lei che sognava di sposarlo, ora ha scoperto che ha una nuova fidanzata.

CHI È NUOVA FIDANZATA MARCO COSTANTINI?

Quella che sembrava un’ipotesi azzardata, per quanto classica, ha quindi assunto i contorni della realtà per Matilde Brandi. Proprio Silvia Toffanin nell’intervista alla ballerina a Verissimo ipotizza la presenza di un’altra donna nella vita di Marco Costantini. “Gli ho chiesto se ci fosse e non ha negato”, ha confidato la showgirl nell’intervista rilasciata. Ora che la loro storia d’amore è al capolinea, l’ormai ex compagno ha una nuova fidanzata. Già riservato durante la relazione con Matilde Brandi, non è uscito allo scoperto, preferendo mantenere quel profilo basso che ha caratterizzato finora la sua vita privata. Quel che non è chiaro è se Matilde Brandi abbia idea di chi possa essere la nuova fidanzata del suo ex compagno, visto che la relazione sarebbe cominciata mentre lei era impegnata al Grande Fratello Vip. Una cosa è sicura: entrambi sono pronti a voltare pagina e a mantenere il rapporto il più civile possibile per il bene delle loro figlie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA