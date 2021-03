Fidanzata Piero, Ignazio e Gianluca de Il Volo, chi sono/ Da Alessandra Di Marzio a..

Se le canzoni de Il Volo sono ben note in Italia e non solo, la vita privata dei tre componenti del gruppo rimane per alcuni tratti un vero mistero. La curiosità delle fan di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si concentra soprattutto sulle questioni di cuore dei tre e si racchiude in una domanda: sono fidanzati? E, se si, chi sono queste misteriose fidanzate?

Tanti sono, d’altronde, i flirt, presunti e tali, affibbiati ai tre giovani artisti in questi anni. Partiamo con Piero Barone e ricordiamo la storia d’amore avuta con Valentina Allegri, figlia del mister Massimiliano Allegri. Una storia, però, conclusasi ormai da tempo. Dopo Valentina, per Piero si è parlato di storia con Veronica Ruggeri, una delle inviate e conduttrici de Le Iene Show. Anche con lei, però, la storia è poi finita. Attualmente Piero pare sia single.

Il Volo, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono fidanzati?

Non molto diversa la situazione per Ignazio Boschetto (che pochi giorni fa ha vissuto un grave lutto). Il cantante de Il Volo è stato a lungo legato ad Alessandra Di Marzio con la quale però sembra essere finita ormai da qualche tempo. Successivamente si è parlato di un flirt con la conduttrice Roberta Morise: “A fine giugno i due sono stati avvistati insieme in Calabria” scriveva Dagospia mesi fa, ma il gossip non ha avuto poi particolare seguito. Attualmente anche Ignazio, come Piero, pare sia single. Concludiamo con Gianluca Ginoble che, secondo le ultime indiscrezioni sulla sua vita amorosa, sarebbe legato ad una ragazza di nome Francesca che pare somigli molto alla conduttrice Silvia Toffanin. Non è tuttavia chiaro se questa storia appartenga già al passato o se Gianluca sia effettivamente ancora legato a lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA