Fidanzate Il Volo/ Gli amori di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non amano condividere molti dettagli inerenti alla loro vita privata. I tre componenti del trio Il Volo, infatti, rifuggono da ogni genere di gossip, e non compaiono spesso nemmeno sui settimanali specializzati. L’ultima volta che è successo, nel caso di Barone, è stato all’epoca del flirt con Veronica Ruggeri, nota inviata de Le Iene che al momento intrattiene una relazione con il collega Nicolò De Devitiis.

Nessuna informazione, invece, per quanto riguarda l’attuale fidanzata di Piero: a quanto pare il tenore è single, nonostante in passato si sia distinto per via delle sue love story particolarmente chiacchierate (e alcune di esse anche molto ‘lunghe’) con delle ragazze conosciute nel mondo dello spettacolo. Una di queste, a parte la già citata Veronica, è Valentina Allegri, figlia del ct Massimiliano, con cui è finita soprattutto a causa della distanza.

Il Volo: le fidanzate di Ignazio e Gianluca

Riguardo a Ignazio Boschetto possiamo rivelare qualcosina in più: a differenza di Piero, infatti, Ignazio sarebbe fidanzato, così come si legge sul settimanale Dipiù in un articolo pubblicato qualche tempo fa: “L’amore di Ana Paula ha fatto ritrovare il sorriso a Boschetto dopo un anno che è stato senza dubbio difficile”. L'”Ana Paula” citata in questo pezzo altri non è che Ana Paula Guedes, ballerina brasiliana famosa soprattutto per il programma Dança dos Famosos.

Al pari dei suoi colleghi del trio, anche Gianluca Ginoble è un tipo molto riservato. Lui risulta legato a Francesca, una ragazza misteriosa forse perché lontana dal mondo dei vip. Prima di lei, il baritono si è innamorato di Pasqualina Sanna e Mercedesz Henger; con quest’ultima, in realtà, ci sarebbe stata soltanto una breve frequentazione.

