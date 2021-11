Fidanzate Il Volo/ Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble single o…

Chi sono le fidanzate de Il Volo? Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si raccontano in una esclusiva intervista nel salotto televisivo di “Verissimo” da Silvia Toffanin. L’occasione è l’uscita di un album dedicato al grande Maestro Ennio Morricone. Il trio di tenori, nato nel programma “Ti lascio una canzone”, oggi è conosciuto ed amato in tutto il mondo. La loro musica, infatti, ha conquistato prima l’America e poi anche il nostro Paese dove hanno trionfato al Festival di Sanremo. Un successo straordinario che ha spinto il pubblico anche a curiosare sulla loro vita privata. Discreti e riservati per quanto concerne il loro private, Piero, Ignazio e Gianluca sono spesso inseguiti dai paparazzi alla ricerca di gossip e pettegolezzi da dare in pasto al pubblico. Ma chi è fidanzato e chi no?

Ad oggi possiamo dirvi che tra i tre ad essere sicuramente single è Piero Barone. Dopo la lunga storia d’amore con Valentina Allegri, la figlia del mister Massimiliano, il giovane cantante non ha più ritrovato l’amore. Si è parlato spesso di una conoscenza con Veronica Ruggeri, la rossa inviata de Le Iene, ma nessuno dei due ha mai confermato nè tantomeno smentito.

Sta di fatto che dopo il gossip di Piero Barone con Veronica Ruggeri, non è pervenuto più nulla. Passiamo a Gianluca Ginoble, il più bello del gruppo de Il Volo. Anche lui è molto discreto e riservato per quanto concerne la sua vita privata, ma a differenza dell’amico è felicemente fidanzato. Proprio così, Gianluca è legato sentimentalmente da tantissimi anni a Francesca, una ragazza che vive lontano dal mondo dello spettacolo. Prima di lei, il giovane tenore è stato fidanzato con Pasqualina Sanna de La pupa e il secchione e successivamente un flirt fugace con Mercedesz Henger.

Infine è il momento di Ignazio Boschetto anche dovrebbe essere fidanzato. Dopo una serie di tira e molla, il tenore italiano è legato alla modella brasiliana Ana Paula Guedes. Una storia d’amore nata da pochissimo tempo e confermata da un gossip pubblicato sul settimanale DiPiù dove si legge “l’amore di Ana Paula ha fatto ritrovare il sorriso a Boschetto dopo un anno che è stato senza dubbio difficile”.



