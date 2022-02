Fidanzato ed ex Emma Marrone, chi sono?/ Nomi famosi: De Martino, Bocci, Borriello…

CHI SONO FIDANZATO ED EX DI EMMA MARRONE?

A distanza di anni dalla sua partecipazione ad “Amici“, Emma Marrone è ancora oggi una delle artiste più amate e c’è grande attenzione sulla sua vita privata e sulla presenza o meno di un fidanzato al suo fianco. Sin da quando era una delle allieve nel talent show, Emma ha dimostrato di essere una ragazza di cuore, in grado di dare amore alle persone a cui tiene, ed è stato proprio in quell’occasione che ha conosciuto e si è innamorata di Stefano De Martino, che aveva deciso di fare quell’esperienza per sfondare come ballerino.

Testo Ogni volta è così, canzone Emma Marrone/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

Entrambi ora hanno ottenuto soddisfazioni nei rispettivi ambiti, anche se il napoletano si è ora affermato soprattutto come conduttore. I due si sono lasciati da tempo, ma hanno conservato un buon rapporto, ed è per questo che la cantante non ha esitato a complimentarsi con lui per il suo ultimo programma, ‘Bar Stella‘: “Proud”, ovvero ‘orgogliosa‘, ha scritto lei in una Story su Instagram, taggando lui e il suo ultimo show, in onda su Rai Due.

Emma Marrone/ "Ecco perché nella serata cover di Sanremo 2022 canto Britney Spears"

FIDANZATO EMMA MARRONE: IL GRANDE AMORE…

Ma chi è oggi il fidanzato di Emma Marrone? In questo momento non c’è nessuno nella vita dell’artista, come lei stessa ha ammesso in una recente intervista a cura di Maria De Filippi. Nonostante questo, Emma non si abbatte e continua a sognare e ad augurarsi che presto qualcuno di speciale possa arrivare nella sua vita. In merito ai suoi ex compagni, ricordiamo ancora che la storia tra Emma Marrone Stefano de Martino aveva fatto sognare i rispettivi fan: i due sono stati insieme per un paio d’anni, nonostante qualche tira e molla, ma tutto si è concluso nel momento in cui lui ha conosciuto, proprio ad “Amici”, Belen Rodriguez, che è poi diventata sua moglie (poi ex, anche se si parla di un clamoroso ritorno di fiamma), oltre a essere mamma del suo bambino, Santiago.

Emma, “Ogni volta che è così”, canzone di Sanremo 2022/ Significato del brano in difesa delle donne

Successivamente, la cantante ha avuto una breve love story con Fabio Borriello, ex calciatore del Cervia, ma è soprattutto un’altra la relazione che ha fatto scalpore, quella con Marco Bocci. Nemmeno con l’attore Emma è riuscita a trovare la stabilità, anzi: pochi mesi dopo il loro addio, lui ha trovato la donna della sua vita, Laura Chiatti, e si è sposato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA