Fidanzato Francesca Bergesio, chi è?/ “Sono in una situazione particolare”: gli indizi svelano che…

Francesca Bergesio ha un fidanzato? Le parole di Miss Italia

La bellissima Francesca Bergesio si prepara a fare il suo esordio in un reality all’Isola dei Famosi 2024. Se oggi la si conosce solo come Miss Italia 2023, presto il pubblico scoprirà anche aspetti molto più privati della sua vita, come gli affari di cuore. La domanda che molti si porranno, infatti, è: Francesca Bergesio ha un fidanzato? Una domanda alla quale, al momento, possiamo rispondere ma non con certezza.

Non si sa se Francesca Bergesio abbia al momento un fidanzato oppure se sia single. Piccoli indizi sulla sua situazione sentimentale possono essere trovati in alcune dichiarazioni fatte dalla Miss Italia, che quando partecipò al concorso di bellezza, dichiarò di non voler affrontare l’argomento, perché si trovava in una situazione “difficile”. Nello specifico disse: “Non ne voglio parlare, sono in una situazione particolare”.

Francesca Bergesio è single? “Sono una ragazza gelosissima ma…”

Dai pochi indizi e dichiarazioni di Francesca Bergesio, pare che attualmente Miss Italia sia single. Eppure, in un’intervista rilasciata qualche mese fa a Cuneo Dice, parlando di amore, la modella 19enne ha continuato a non sbottonarsi sulla possibile presenza di un fidanzato nella sua vita, ammettendo tuttavia di essere una ragazza “gelosissima”: “Altro che like, guardo anche i nuovi followers del mio fidanzato”, sono state le sue parole. E in merito all’ipotetico fidanzato, “non ha confermato né smentito”, si legge.

Sarà sicuramente la sua avventura all’Isola dei Famosi 2024 a chiarire se Francesca Bergesio sia single o sia invece fidanzata con un uomo che rimane, almeno al momento, misterioso. La curiosità sulla bella Miss Italia rimane alta, non resta che attendere le confessioni della concorrente dell’Isola.











