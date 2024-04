Fidanzato Lory Del Santo: chi è il compagno Marco Cucolo?/ “Tra noi c’è libertà, non ho catene”

Lory Del Santo, è ospite alla trasmissione Belve per raccontarsi e rivelare anche particolari della sua vita privata, fatta di numerose storie d’amore, relazioni con personaggi famosi e flirt che le sono stati attribuiti nel corso degli anni, oltre ai drammi vissuti per la perdita dei figli. Una lunga carriera fatta di successi ma anche di sofferenze, per questo motivo la showgirl ha sempre dichiarato di voler vivere la vita come viene, di aver avuto il coraggio di ripartire sempre, anche sentimentalmente. Attualmente Lory Del Santo è fidanzata con Marco Cucolo, di professione modello e opinionista e di 33 anni più giovane di lei.

La relazione tra i due ha avuto numerosi alti e bassi nel corso del tempo, la coppia infatti sta insieme dal 2015 e ha attraversato molte crisi e separazioni. Tuttavia il rapporto è ancora duraturo e stabile, perchè come aveva dichiarato Lory Del Santo in un’intervista a La Repubblica: “La relazione dura perchè c’è libertà assoluta, non ho catene e non ho mai fatto follie per lui“, aggiungendo: “Prendo il bene delle persone, lui è una persona in pace, onesta, oltre al fatto di avere un aspetto decente“.

Lory Del Santo è fidanzata con Marco Cucolo, modello 32 enne originario di Napoli, che dopo averla corteggiata tramite messaggi social si è trasferito a Milano per vivere insieme a lei. I due hanno spesso avuto momenti di profonda crisi, tra i quali quello storico di quando i due si erano lasciati durante una puntata de L’Isola dei famosi nel 2022 a causa di alcune dichiarazioni. La showgirl non ha mai nascosto anche il fatto di continuare ad avere una certa intimità frequente con il compagno, che proprio per la differenza di età ha esigenze fisiche differenti.

In una intervista radiofonica aveva dichiarato: “Faccio ancora l’amore, certo. Il mio compagno ha trent’anni, non posso metterlo in astinenza, è anche giusto concedergli quello che si merita. Poi lo voglio anche io. Una volta ero una cacciatrice di uomini, mi piaceva conquistare. Poi a una certa età viene la pigrizia, ma fare l’amore è sempre bello ed è giusto farlo”. Nonostante la relazione sia quindi stabile, non si parla di matrimonio, non è nei progetti della coppia, specialmente perchè Lory Del Santo su questo punto ha sempre affermato di essere contraria a qualsiasi contratto che sembri una “Forzatura”.











