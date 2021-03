Fidanzato Mahmood, chi è?/ “Lorenzo Tobia Marcucci, ritorno di fiamma con storico ex”

Questa sera, venerdì 5 marzo, in occasione della penultima puntata del Festival di Sanremo 2021 sarà ospite sul palco dell’Ariston anche il giovane cantante Mahmood. Inevitabilmente i riflettori si accenderanno non solo sulla sua musica ma anche sul privato dell’artista classe 1992. Alessandro Mahmoud, questo il suo vero nome, non ha mai reso pubblica la sua vita privata né ha mai parlato del suo orientamento sessuale. Tuttavia non sono mancati i gossip legati ad un presunto fidanzato. Sin dal marzo 2019, anno in cui trionfò sul palcoscenico dell’Ariston, si era parlato di un presunto amore per un giovane toscano, tale Lorenzo Tobia Marcucci.

I paparazzi da allora si erano scatenati “a caccia” del presunto fortunato il cui nome non è mai stato ufficialmente svelato dal cantante. A sciogliere il dubbio ci aveva pensato il settimanale Chi che due anni fa aveva avanzato proprio il nome dell’uomo che avrebbe conquistato il cuore di Mahmood, immortalando la presunta coppia a Porta Venezia, zona della movida gay a Milano. Alessandro e Lorenzo Tobia sarebbero stati immortalati mentre si scambiavano un bacio in auto, al riparo da occhi indiscreti ma evidentemente non da quello dell’obiettivo dei paparazzi.

FIDANZATO MAHMOOD, CHI È? RISPUNTA UN SUO “EX STORICO”

Mahmood non ha mai confermato di essere fidanzato con Lorenzo Tobia Marcucci – né di essere gay, respingendo ogni forma di etichetta – ma il nome del giovane toscano paparazzato in sua compagnia è saltato fuori di recente. A parlare di un ritorno di fiamma tra il cantante di “Inuyasha” e il bel toscano era stato Santo Pirrotta a Ogni Mattina: “Mahmood è tornato con il suo famoso ex fidanzato, quello storico: Lorenzo Tobia”, ha dichiarato il giornalista esperto di gossip. Lo stesso aveva svelato un ulteriore dettaglio: “Hanno trascorso insieme questo San Valentino. Sono stati a Milano, in zona Giambellino”. I due, sempre secondo Pirrotta, sarebbero tornati insieme sin dallo scorso anno. Non a caso a settembre 2020 Mahmood era stato paparazzato con un mazzo di fiori in mano e stando alle parole del giornalista “già allora stavano insieme”. Ovviamente anche su questo ultimo gossip nessuno dei due diretti interessati si è esposto con una conferma (o una smentita). Tanti, in passato, i nomi attribuiti come possibili fidanzati di Mahmood, dal ballerino Gabriele Esposito al produttore Dario Fantini (aka Durdust).



