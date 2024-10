Maica Benedico fidanzato: la rottura con Pedro Jota

Maica Benedicto sta per entrare al Grande Fratello italiano direttamente dal Gran Hermano spagnolo, e nelle ultime ore tutti stanno parlando di lei e specialmente del suo ex fidanzato Pedro Jota, con il quale è finita malissimo. Stando alle prime indiscrezioni uscite sui giornali spagnoli, Maica Benedicto ha un passato amoroso piuttosto tormentato, specialmente per quanto riguarda la sua storia d’amore con Pedro, che di recente ha contattato la redazione di un podcast intitolato “En todas las salsas” per togliersi qualche sassolino dalla scarpa rispetto alla sua ex, oggi star del Grande Fratello in Spagna.

Che lo abbia fatto per vendicarsi e gettare fango sulla popolarità di lei? Ancora non è ben chiaro, ma certamente le dichiarazioni del ragazzo sono state piuttosto pesanti. Pare, infatti, che i due avessero una relazione estremamente complicata e che Pedro Jota abbia affermato che Maica Benedicto è falsa per come si mostra nella casa del Grande Fratello. Non solo, il racconto si complica quando Pedro spiega che nel corso del loro rapporto lei si è approfittata di lui più volte. Dove sta la verità? Per fortuna anche gli amici di Maica hanno avuto la possibilità di dire la loro raccontando una versione dei fatti decisamente diversa.

Maica Benedicto, parla il suo ex fidanzato Pedro Jota: “Lei è falsa”

In attesa che Maica Benedicto entri nella casa del Grande Fratello italiano dopo il clamoroso scambio con il Gran Hermano spagnolo, spuntano gossip di ogni tipo sulle sue relazioni amorose, in particolare con Pedro Jota, il quale ha svelato che Maica “non è quella che sta mostrando di essere in casa”. Un bel colpaccio per la nuova concorrente del reality, che a brevissimo entrerà dalla porta rossa conoscendo il cast italiano e dando vita a dinamiche sicuramente interessanti. Il pubblico aspetta già di vedere alcuni intrighi amorosi tra lei e i belli della casa: come reagirà Shaila Gatta? La bella murciana le ruberà il suo Javier?

Per quanto riguarda il suo passato amoroso, gli amici di Maica Benedicto hanno spiegato che in questo momento in cui la sua popolarità è alle stelle, lo “staff del suo ex fidanzato sta cercando di renderle la vita impossibile”. Parole fortissime su Pedro Jota, che a quanto sembra sta cercando di smascherare la sua ex. Cosa succederà da qui in poi? Maica Benedicto potrà chiarire i problemi della sua relazione passata con il ragazzo?