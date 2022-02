Fidanzato Marco Mengoni, chi è?/ “Non mi accorgo della scelta di amare uomo o donna…”

CHI È IL FIDANZATO DI MARCO MENGONI?

Apprezzato come cantante, Marco Mengoni fa parlare di sé anche per la sua vita privata, anche se è molto riservato. L’attenzione è dovuta proprio al fatto che non si sa molto, a partire dal fidanzato. Negli ultimi tempi si è vociferato di un amore con un noto personaggio del mondo dello spettacolo, ma Marco Mengoni non ha mai parlato pubblicamente della sfera sentimentale, né si è apertamente espresso riguardo il suo orientamento sessuale, preferendo far parlare la sua musica rispetto a gossip e rumors, sebbene in un’occasione abbia lasciato intendere di essere “fluido”.

Amici 2021/ Anticipazioni registrazione puntata 12 dicembre: Mattia vince la sfida

Nonostante ciò, c’è chi in passato ha ipotizzato un legame col collega Mahmood, peraltro in gara al Festival di Sanremo 2022 di cui Marco Mengoni è super ospite. Lo scorso maggio era stato paparazzato dal settimanale Chi con un ragazzo per le strade di Milano, quindi si ipotizzò che fosse il compagno, ma non arrivarono né conferme né smentite da parte dei diretti interessati.

Marco Mengoni “Ho avuto il covid e sono stato molto male”/ “Fatevi il vaccino”

MARCO MENGONI “FLUIDO”? QUANDO DISSE…

Un paio d’anni fa in un’intervista al Corriere della Sera Marco Mengoni spiegò di non contemplare “paletti e muri”, precisando di non fare differenze in amore, senza sbilanciarsi dunque su un fidanzato o una fidanzata. “Non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna”. Ma quell’intervista fu anche l’occasione per ribadire la sua riservatezza riguardo la sua vita privata. “Se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi”, tagliò corto l’artista, che nella sua carriera vanta anche una vittoria al Festival di Sanremo.

Marco Mengoni/ Dopo lo "sgarbo" fatto a Fedez arriva al Seat Music Awards

Sempre a caccia di indizi, i fan non ne trovano neppure sui social, anche perché ne fa un uso ben preciso Marco Mengoni. “La mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama”. Dunque, la sua scelta è legata anche ad una volontà di proteggere i suoi cari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA