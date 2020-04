Fidanzato Roberto Bolle, chi è?/ Una domanda che da anni non trova risposta

Pubblicità

Chi è il fidanzato di Roberto Bolle? Una domanda polverosa che ormai da tanti anni colpisce il noto etoile della Scala e il mondo del gossip. Ovvero da quando nel 2015 è stato paparazzato in compagnia del chirurgo del programma Selfie, ovvero Antonio Spagnolo, mentre si scambiavano un bacio. Il medico poi ha rivelato di essere il fidanzato del ballerino, rivelando così l’orientamento dello stesso. Tra l’altro mai confermato dallo stesso Bolle. “Quello che c’è stato tra me e Roberto è sotto gli occhi di tutti. Lo avete visto e non c’è niente di male, niente di cui vergognarsi”, ha dichiarato all’epoca Spagnolo al settimanale Oggi, “È stata una passione, anzi, direi un grande desiderio di conoscersi. Un bell’inizio, ma è andato a morire da solo“. Di contro il ballerino ha sottolineato di non aver mai voluto parlare della sua vita privata, ma al tempo stesso ha negato che il suo presunto outing fosse reale. I fan di Bolle però non hanno mai smesso di andare a caccia del nome del possibile nuovo fidanzato. I rumors un tempo hanno unito il suo nome a quello di Marco Mengoni, ma da quanto ne sappiamo fra i due c’è solo una forte e affettuosa amicizia.

Fidanzato Roberto Bolle, chi è? Dubbi sulla sua esistenza

Roberto Bolle ha un fidanzato oppure no? Non ci è dato saperlo, così come non è chiaro se il ballerino sia davvero gay oppure stia solo nascondendo a tutti i costi la propria vita privata. La verità è che Bolle non si può permettere nessun passo falso, senza attirare l’attenzione e i sospetti dei siti di gossip. Alcuni rumors infatti sono emersi nei giorni scorsi per via di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, in cui bacia con affetto la guancia di Virginia Raffaele. I due hanno avuto modo di lavorare spesso insieme e si sono ritrovati in occasione di Musica che Unisce, un’iniziativa solidale in streaming. Clicca qui per guardare la foto di Roberto Bolle e Virginia Raffaele. Oggi, sabato 18 aprile 2020, Rai 1 trasmetterà invece nella sua prima serata Bolle Show – Il meglio di Danza con me, dove potremmo rivedere proprio la Raffaele. I due infatti sono stati protagonisti di uno degli omaggi più interessanti del programma, sorridenti e professionali come sempre. Possiamo però dare per scontato che fra i due non sia in atto nessuna love story, anche se la comica si è da tempo divisa dall’ex fidanzato storico, Ubaldo Pantani.

La foto con Virginia Raffaele





