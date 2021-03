Fidanzato Serena Grandi, chi è?/ “Sono innamorata virtualmente, scambio epistolare”

Serena Grandi ha un nuovo compagno? L’attrice, ospite di Serena Bortone in collegamento a Oggi è un altro giorno, ha parlato di amore, ricordando in primis l’ex marito Beppe Ercole. La conduttrice si è però sbilanciata, chiedendole se al momento è effettivamente innamorata di un altro uomo. La Grandi ha tentennato un po’ prima di esporsi, ammettendo che effettivamente c’è una conoscenza che procede però per via epistolare, a causa anche delle restrizioni imposte dal Covid.

“Sono innamorata un po’ virtualmente, un rapporto epistolare, come nell’800, questi amori fatti di messaggi… – ha ammesso la nota attrice su Rai 1, per poi aggiungere – Si devono accontentare questi uomini, non hanno più Miranda ma ho un grande cervello!”

Serena Grandi innamorata e pronta a traferirsi?

D’altronde solo qualche tempo fa è stato il giornalista Francesco Fredella, su liberoquotidiano.it, a lanciare il gossip di un nuovo amore nella vita di Serena Grandi. “Un’indiscrezione arriva alle nostre orecchie: Serena Grandi sarebbe pronta a lasciare Rimini, perché avrebbe un fidanzato a Milano.” è stata l’indiscrezione. L’attrice avrebbe addirittura annunciato a una fonte, poi rimasta segreta: “Mi trasferisco a Milano per lavoro”. Che sia proprio l’uomo di cui ha fatto cenno nel salotto di Rai 1?

