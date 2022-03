Fifa dà ok svincolo calciatori stranieri in Russia e Ucraina/ Alcuni valgono milioni

La guerra in Ucraina tiene tutto il mondo col fiato sospeso, anche il mondo dello sport che nelle ultime settimane ha dovuto prendere dei provvedimenti contro gli eventi e gli atleti affiliati alla Federazione russa. Dopo aver deciso di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi e aver dato la sospensione alla Nazionale e ai club russi dalle competizioni internazionali, la Fifa ha deciso di venire incontro ai calciatori stranieri che negli ultimi giorni si sono dati alla fuga dall’Ucraina e dalla Russia perché impauriti dal conflitto armato in atto.

Tramite un comunicato pubblicato lunedì sera, la Fifa ha fatto sapere che tutti i contratti di calciatori e allenatori stranieri impiegati nei campionati russo e ucraino saranno sospesi fino alla fine della stagione. Così facendo atleti e manager potranno impegnarsi liberamente altrove in primavera, entro e non oltre il 7 aprile. Obiettivo è “facilitare la partenza” di tutti coloro che non hanno trovato un accordo con i propri club, spiega la Fifa. Avranno quindi “diritto di sospendere unilateralmente il contratto di lavoro” fino al 30 giugno 2022, e potranno impegnarsi in un altro campionato.

Ok allo svincolo degli stranieri, alcuni valgono milioni

Nel caso in cui i club russi non raggiungano un accordo reciproco con i rispettivi giocatori e allenatori stranieri entro il 10 marzo 2022, i giocatori e gli allenatori stranieri avranno il diritto di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro in questione fino al 30 giugno 2022. La sospensione del contratto comporterà che giocatori e allenatori saranno considerati “fuori contratto” fino al 30 giugno 2022 e saranno, quindi, liberi di firmare un contratto con un altro club senza subire conseguenze di alcun genere. Già diversi sono gli stranieri che hanno lasciato il campionato russo e ucraino, ma altri non hanno ancora ricevuto lo svincolo.

Tra questi ci sono delle vere e proprie miniere d’oro, calciatori che valgono milioni e milioni di euro che potrebbero far gola, seppur per un breve periodo, a tanti club europei. Quello che vale di più in Russia è sicuramente Malcolm 22 milioni, dello Zenit e in passato vicino a vestire la maglia della Roma. Ma ci sono anche William Barrios (20 milioni), Wendel (19), John Cordoba (17), Yusuf Yazici (15), Quincy Promes (12) e gli ex Inter Moses (5) e Laxalt (3,5). In Ucraina fa gola Tete (20 milioni), così come David Neres, Dodo, Alan Patrick e Isamily.



