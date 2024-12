Figli adottivi di Valeria Bruni Tedeschi: “Sto bene solo con loro”

Valeria Bruni Tedeschi e una mamma “atipica”. Infatti due figli, entrambi adottati: la prima bimba, Oumy, è arrivata quando l’attrice era legata al collega Louis Garrel. Nonostante quasi vent’anni di differenza, due erano molto legati, complici virgola e Uniti per questo motivo hanno deciso di allargare la famiglia facendo entrare nelle loro vite, nel 2009, la piccola Oumy, bimba di origini senegalesi. Una volta tornata single, l’attrice ha scelto di adottare anche un secondo bimbo, questa volta da single. Nel 2014, nella sua vita è arrivato così Noè: il piccolo virgola di origine vietnamita, aveva pochi mesi quando Valeria Bruni Tedeschi lo ha preso con sé. L’attrice e regista ha dovuto scontrarsi contro la burocrazia: In Italia infatti l’adozione per i genitori single è particolarmente cavillosa e complicata.

Diverso e in Francia, dove Valeria Bruni Tedeschi vive da quando è piccola, dopo che la famiglia nel 1973 ha lasciato Torino per accasarsi oltre il confine. Ma che mamma è Valeria, che da sempre vediamo come una donna forte e indipendente? A raccontare il suo modo di essere mamma è stata proprio l’attrice: “Io sto bene solo quando non sono lontana da loro. Tutto il resto gira intorno” ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera di qualche tempo fa.

Figli adottivi di Valeria Bruni Tedeschi: “Sono il cuore della mia vita”

Nonostante le difficoltà derivanti dall’essere una mamma single, Valeria Bruni Tedeschi ha scelto di far crescere la famiglia, nel 2014, con l’arrivo di Noé, un piccolo vietnamita. La sorellina, Oumy, ha invece qualche anno in più: la regista italiana e Louis Garrel l’hanno fortemente voluta nel 2009, quando erano insieme da due anni. All’epoca lui aveva neppure trent’anni mentre lei venti in più: la differenza di età non ha mai frenato il loro rapporto e il loro desiderio di diventare genitori. I figli, per Valeria, sono “il cuore della mia vita“, come rivelato proprio da lei. Un amore viscerale, dunque, che supera i legami di sangue.