Figli Alessia Marcuzzi, chi sono: “Sono una mamma severa”

Non solo una stimata conduttrice ricca di fan in tutta Italia, Alessia Marcuzzi nella vita è anche una mamma molto presente e che ha sempre prestato grande attenzione alla crescita dei figli Tommaso e Mia, accompagnandoli passo dopo passo. Tommaso Inzaghi, 22 anni, è nato dal matrimonio tra la conduttrice e l’allenatore Simone Inzaghi, mentre la seconda dei figli di Alessia Marcuzzi, 12 anni, ha visto la luce grazie alla relazione tra la conduttrice e il cantante Francesco Facchinetti.

“Tommaso è grande, non più ma sa che se mi arrabbio, non gli parlo per un po’, un periodo breve, mezza giornata ad esempio. A Mia, che ha il telefonino da quest’anno, frequenta la seconda media, glielo tolgo o glielo do in orari particolari” ha detto sui figli Alessia Marcuzzi in una intervista concessa a Caterina Balivo.

Figli Alessia Marcuzzi, Tommaso Inzaghi è diventato procuratore

Nei giorni scorsi la presentatrice ha posato nel primo red carpet insieme a Tommaso Inzaghi, il primo dei figli di Alessia Marcuzzi qualche tempo fa ha annunciato di essere diventato procuratore sportivo nel mondo del calcio, in qualche modo seguendo le orme del padre Simone, allenatore dell’Inter.

Riguardo alle abitudini dei figli, Alessia Marcuzzi ha rivelato alcune curiosità: “I ragazzi sono in po’ diversi, se Tommaso mi risponde male? A volte sì, ma sa che mi arrabbio molto con questa cosa del rispetto nei confronti miei o del padre, anche con Mia è lo stesso” le parole della conduttrice a La volta buona di Caterina Balivo. Sui figli Alessia Marcuzzi ha rivelato anche altre due curiosità: “Mia è piccola e sa che io il suo telefono lo devo supervisionare. Con Tommy, l’ho detto anche in tv, avevo la geolocalizzazione, ero da Fazio e ho scoperto che era nel dormitorio femminile a Londra” ha confessato la conduttrice tornando sulle curiose abitudini vissute.

