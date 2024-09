Tommaso e Mia: tutto sui figli di Alessia Marcuzzi

Tommaso e Mia sono i due grandi amori di Alessia Marcuzzi che, insieme alla propria carriera, non ha mai rinunciato all’amore che è sempre stato al centro della sua vita. Uno degli amori più importanti di Alessia Marcuzzi è stato Simone Inzaghi con cui ha avuto il primo figlio Tommaso che oggi ha 23 anni. si è laureato alla University of Westminster di Londra ed è diventato procuratore sportivo come ha annunciato sui social l’agente Fifa Federico Pastorello.

Dopo l’addio a Simone Inzaghi, Alessia Marcuzzi aveva ritrovato l’amore con Francesco Facchinetti con cui ha avuto la figlia Mia che oggi ha 13 anni e che, fisicamente, assomiglia sempre di più a mamma Alessia con cui trascorre gran parte del suo tempo.

Alessia Marcuzzi: “Ecco come sono con i miei figli”

Alessia Marcuzzi è solare, allegra, ma anche severa con i suoi figli come ha confessato lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di Caterina Balivo. “Con i miei figli sono come la signorina Rottermaier”, le dichiarazioni della conduttrice. “Se Tommaso mi risponde male? A volte sì, ma sa che mi arrabbio molto con questa cosa del rispetto nei confronti miei o del padre. Anche con Mia è lo stesso”, aveva spiegato ancora la Marcuzzi che, oggi, è nuovamente single.

Alessia, inoltre, nella stessa intervista, aveva anche svelato alcune regole che i figli devono rispettare: “Tommaso è grande, non più ma sa che se mi arrabbio, non gli parlo per un po’, un periodo breve, mezza giornata ad esempio. A Mia, che ha il telefonino da quest’anno, frequenta la seconda media, glielo tolgo o glielo do in orari particolari. Ad esempio, a tavola non si usa, la sera solo 20 minuti. Non sono una che dà il cellulare perennemente. Mia è piccola e sa che io il suo telefono lo devo supervisionare. Con Tommy, l’ho detto anche in tv, avevo la geolocalizzazione. Ero da Fazio e ho scoperto che era nel dormitorio femminile a Londra. L’ho detto in diretta e per fortuna, dato che era all’estero, nessuno del college l’ha scoperto, perché non avrebbe potuto…”,

