Lorella Cuccarini, cantante, ballerina, attrice nonché da qualche anno professoressa di Amici di Maria De Filippi, è anche mamma di quattro figli. L’artista ha messo al mondo quattro ragazzi con il marito, Silvio Capitta, conosciuto come Silvio Testi: l’uomo, produttore discografico e televisivo, ha scelto infatti uno pseudonimo per la sua carriera. La prima figlia della coppia è Sara, nata nel 1994: la ragazza ha studiato management in Svizzera: lavora nel mondo immobiliare, a Milano, ma è molto appassionata di moda, d’altronde come la mamma. Il secondogenito di Lorella Cuccarini e Silvio Testi si chiama Giovanni: il ragazzo, venuto al mondo nel 1996, ha studiato all’università di Warwick in Inghilterra e oggi fa il dj. Ha scelto infatti di dedicarsi completamente alla sua grande passione, la musica.

Negli anni a seguire Lorella Cuccarini è diventata di nuovo mamma, nel 2000, di due gemelli. Il 1 maggio del 2000 sono infatti nati Chiara e Giorgio, che oggi sono due ragazzi adulti. Anche loro hanno portato avanti gli studi universitari: Chiara è appassionata di calcio e gioca nella squadra femminile della Roma. Chiara ha rivelato, qualche tempo fa, che potrebbe innamorarsi di una ragazza così come di un ragazzo e sembrerebbe proprio che nella sua vita ci sia una misteriosa fidanzata.

Lorella Cuccarini, mamma orgogliosa di quattro figli: “Sanno stare al mondo”

Il più grande orgoglio di Lorella Cuccarini, parlando dei suoi figli, è come sappiano districarsi nella loro vita. Come ha affermato proprio la conduttrice, a Diva e Donna, “non c’è orgoglio più grande dell’aver cresciuto individui capaci di stare al mondo”. Questo rende molto serena la cantante e artista, che sa che i suoi ragazzi se la caverebbero benissimo da soli anche senza la mamma e il papà. Tutti i quattro figli di Lorella Cuccarini hanno con la mamma un rapporto splendido, come si può vedere anche sui social, nelle foto e eni video che postano quotidianamente.