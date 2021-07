Figli Raffaella Carrà, perché non ne ha?/ “Troppo tardi. Il medico mi disse: rassegnati”

PERCHÈ RAFFAELLA CARRÀ NON HA AVUTO FIGLI?

«I figli non sono venuti, non mi sono accanita»: così Raffaella Carrà in una recente intervista. La celebre artista si è spenta oggi, lunedì 5 luglio 2021, dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. L’annuncio è arrivato dall’ex compagno Sergio Iapino, uno dei suoi grandi amori. Tante storie che hanno fatto innamorare gli italiani per la celebre cantante, da Gianni Boncompagni a Little Tony passando per Gino Stacchini, che però non è mai riuscita a coronare il sogno di avere un figlio.

COM'È MORTA RAFFAELLA CARRÀ, MALATTIA/ "Ormai era magrissima, il suo calvario..."

Non avere figli non è stata una scelta voluta per Raffaella Carrà. La voce di “A far l’amore comincia tu”, ai microfoni di Ok Salute qualche anno fa, ha spiegato di non aver voluto fare la madre part-time ad inizio carriera, un boom arrivato in tenera età, ma di aver tentato di restare incinta negli anni dell’amore con Iapino. Il desiderio di maternità si era amplificato, ma purtroppo il ginecologo le ha dato un’amara notizia…

Roberto Alessi per Raffaella Carrà stravolge la copertina/ Novella 2000 "Ciao Raffa…"

RAFFAELLA CARRÀ: “ORAMAI ERA TARDI, MA…”

I figli rappresentavano un sogno per Raffaella Carrà, che avrebbe tanto voluto diventare mamma, ma come dicevamo il ginecologo le spense ogni speranza: «Sono andata dal ginecologo per un controllo e lì ho fatto l’amara scoperta: ormai era troppo tardi. Il medico mi ha detto: Raffaella, ti devi rassegnare, il tuo fisico non ti permette più di affrontare una gravidanza. È stato come sbattere la faccia contro un muro. Come se la vita, all’improvviso, mi avesse costretta a fare un bagno di realtà». Un grande, grandissimo dispiacere per Raffaella Carrà, che più recentemente ai microfoni di Chi ha fatto un’altra riflessione, ribadendo di aver comunque coltivato lo spirito materno seppur a distanza: «Se non sono venuti cosa devo fare? Non mi sono mai accanita e ho accettato quello che madre natura ha scelto per me. La dimensione genitoriale, in fondo, si può vivere in tanti modi. Io, per esempio, non ho mai smesso di adottare bimbi a distanza».

LEGGI ANCHE:

Federica e Matteo, nipoti Raffaella Carrà/ Quando lei disse "Faccio loro da padre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA