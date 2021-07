Gianni Boncompagni, ex compagno Raffaella Carrà/ 11 anni di vita insieme, poi l’addio

Non solo Sergio Japino. Un altro grande amore di Raffaella Carrà è stato Gianni Boncompagni, compagno di vita della showgirl più famosa della televisione italiana per ben 11 anni. I due si erano conosciuti 1968. Galeotta fu un’intervista come raccontò, anni fa, la stessa Raffaella in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Lui disse: “Metteremo un divano a metà della scalinata di Trinità dei Monti – ha raccontato nel 2012 la showgirl al Corriere – ma bisogna girare all’alba, alle sei del mattino, verrà fortissima”. Mi misi a ridere, accettai». Da quella conoscenza nacque l’amore tra Raffaella Carrà e Boncompagni che si fidanzarono l’anno successivo. Una storia importante per la showgirl che, però, dovette fare i conti con la mamma che, per lei, sognava una storia d’amore con un medico o un architetto.

Figli Raffaella Carrà, perché non ne ha?/ “Troppo tardi. Il medico mi disse: rassegnati”

Gianni Boncompagni, Raffaella Carrà e il grande legame con le figlie di lui

11 anni di vita insieme e un grande rapporto con le figlie di Gianni Boncompagni con cui ha mantenuto un legame anche dopo la fine della storia d’amore con Boncompagni. Claudia, Paola e Barbara Boncompagni, parlando di Raffaella Carrà, l’avevano descritta come una figura fondamentale per la loro vita. «Per noi è stata un po’ una mamma, quella che ci era mancata – aveva raccontato Barbara al Corriere della Sera – Un forte legame con lei, che dura tuttora. Io le stavo sempre alle costole. Seguivo le prove dei suoi spettacoli. Assistevo ammirata al suo trucco e parrucco, la tallonavo quando andava in tournée…casa nostra era un laboratorio di idee». Quello tra Boncompagni e la Carrà è stato un rapporto unico, basato sull’ironia e il gioco al punto che tra i due non c’è mai stata una discussione.

LEGGI ANCHE:

COM'È MORTA RAFFAELLA CARRÀ, MALATTIA/ "Ormai era magrissima, il suo calvario..."Roberto Alessi per Raffaella Carrà stravolge la copertina/ Novella 2000 "Ciao Raffa…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA