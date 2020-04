Figlia di Floyd Mayweather arrestata/ Iyanna in carcere: ha accoltellato una donna

Durante la notte italiana, Iyanna, figlia di Floyd Mayweather, ex pugile, è stata arrestata dalle autorità di Houston per aver accoltellato due volte Lapattra Lashai Jacobs, mentre questa si trovava nell’abitazione del fidanzato della giovane 19 enne, il rapper NBA YoungBoys, all’anagrafe Kenttrell DeSean Gaulden. Come riportato nella notte dal portale TMZ, pare che la giovane figlia di Mayweather, all’1.30 di notte si sia presentata all’abitazione del fidanzato, dove avrebbe incontrato la stessa Jacobs, madre di uno dei cinque figli del rapper. Tempo poco si sarebbe scatenata una lite violenta tra le due donne, culminata col gesto della stessa Iyanna, che preso un coltello dalla cucina, ha pugnalato due volte la rivale in amore.

Intervenuta la polizia, Iyanna è stata subito condotta in arresto dalle autorità e lo stesso NBA Youngboys è stato visto uscire dall’abitazione in manette: non si conoscono invece le condizioni della Jacobs, trasportata in ospedale. Al momento la figlia di Mayweather è in stato di fermo in carcere, accusata di aggressione aggravata dall’utilizzo di un arma mortale.

FIGLIA DI MAYWEATHER IN ARRESTO: IYANNA ACCOLTELLA LA RIVALE IN AMORE

Sempre da fonti americane, veniamo a sapere di ulteriori dettagli sulla drammatica vicenda che ha visto protagonista Iyanna, figlia di Floyd Mayweather. La ragazza 19 enne, infatti avrebbe riferito alla polizia di non aver mai visto la Jacobs (madre di uno dei figli del rapper, attuale fidanzato della stessa Iyanna) prima di questa notte: la ragazza avrebbe anche aggiunto che era stata la rivale in amore la prima a iniziare il violento litigio e che pure le avrebbe tirato i capelli fuori dall’abitazione nel tentativo di scacciarla. Di seguito la lite sarebbe esplosa in cucina, dove di fatto è avvenuta l’aggressione: qui la polizia e i primi soccorsi ha trovato la stessa Lapattra Lashai Jacobs.

Va pure aggiunto che al momento anche lo stesso rapper è stato arrestato ma poi rilasciato: Gaulden infatti era stato lo scorso agosto a 14 mesi di arresti domiciliari per aver violato la libertà vigilata. Come poi ci ricorda il Corriere della sera questa mattina, rimane da capire quali siano i reali rapporti tra NBA Youngboy e la stessa Iyanna: pareva infatti che i due si fossero lasciati a dicembre (e il rapper aveva a tal proposito pubblicato il singolo “Dirty Iyanna”, dove si faceva probabile riferimento a quando lei gli aveva tagliato i pneumatici dell’automobile). In ogni caso pare che sia la gelosia la ragione di questo atto gravissimo: toccherà però alla giustizia americana fare ora chiarezza.



