Figlia di Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip 8?/ Lo scoop bomba: “Ha fatto il provino”

Figlia Guendalina Tavassi fa il provino per il Grande Fratello Vip 8? L’indiscrezione

La prossima edizione del Grande Fratello, che sarà un mix tra Nip e Vip, sta prendendo pian piano forma. La decisione di Pier Silvio Berlusconi è quella di creare un reality pulito e appropriato, lontano da quelle tinte trash che ha assunto durante l’ultima edizione. Di fatto, l’amministratore delegato di Mediaset ha bocciato la prima parte dei candidati per la casa rossa di Cinecittà, a testimonianza della nuova ideologia di fondo.

Nelle ultime ore, Amedeo Venza ha lanciato un’indiscrezione secondo cui ha fare il provino si sarebbe presentata la figlia di Guendalina Tavassi: “Anche la figlia di Guendalina Tavassi ha fatto il colloquio per il GF!!! Se la pera non cade mai lontano dall’albero non vedo un miglioramento… Avvisate subito Pier Silvio!!!” afferma l’esperto di gossip. Ovviamente, non ci sono ancora conferme ufficiali; che questo soddisfi le richieste di Pier Silvio?

Il Grande Fratello 8 sta per tornare, e i provini per la prossima edizione cominciano a susseguirsi copiosi. Numerose anche le indiscrezioni riguardo il possibile cast, che rivela dei nomi piuttosto noti. Tra questi figura anche l’ex senatore Antonio Razzi.

Secondo l’indiscrezione di Dagospia “l’ex senatore Antonio Razzi è vicinissimo ad entrare nella Casa del prossimo Grande Fratello – da anni Razzi briga per essere scelto nel cast del reality – Nel 2021 disse: “Il GF Vip? E’ il mio sogno” si legge sul portale. Nonostante non ci sia conferme, è possibile che l’ex senatore non sia esattamente rispondente ai cambiamenti che Pier Silvio vuole attuare, per la prossima edizione del reality show.

