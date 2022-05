Filip Kostic alla Juventus?/ Calciomercato news, in Germania “Si chiude a 15 milioni”

La Juventus sembrerebbe essere vicinissima al primo colpo di calciomercato estivo; le ultime news danno infatti i bianconeri ad un passo da Filip Kostic, attaccante esterno classe 1992 di proprietà dell’Eintracht di Francoforte, fresco vincitore del titolo di MVP della finale di Europa League, migliori giocatore del match. Secondo quanto sottolineato da Sky Sport edizione Germania, l’operazione sarebbe ad un passo dalla chiusura in cambio di un assegno da 15 milioni di euro, una cifra che sia la Juventus quanto la società tedesca ritengono congrua per il valore di Kostic.

Non va infatti dimenticato che il ragazzo ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2023, al termine della prossima stagione, di conseguenza il calciomercato estivo è l’ultima occasione per il club sul Meno di poter monetizzare la sua partenza. Kostic è stato ad un passo dallo sbarco nella Lazio la scorsa estate, ed ora sembrerebbe essere vicino al trasferimento alla Continassa come partner d’attacco di Dusan Vlahovic. Il nazionale serbo è un giocatore molto versatile e in passato ha giocato anche nel ruolo di terzino mostrando anche interessanti dote difensive, cosa che ovviamente mister Allegri apprezzerà.

FILIP KOSTIC ALLA JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: IL COMMENTO DI BAN

“Kostic lo conoscono bene? Sì, è un giocatore che fa la differenza in Bundesliga – sono le parole di Zoran Ban, ex calciatore della Juventus degli anni ’90 – è il re degli assist, potrebbe essere quel fluidificante che spesso è mancato nella manovra offensiva di quest’anno. Chissà quanti assist servirebbe a Vlahović! L’Inter lo vorrebbe come sostituto di Perisic, ma da tifoso lo vedrei bene solo in bianconero (sorride ndr). Può far fare il salto di qualità alla Juventus”. Kostic viene da una stagione in cui è sceso in campo per ben 43 volte, di cui 31 in Bundesliga e 12 in Europa League, segnando sette marcature e distribuendo ben 15 assist ai compagni. Il 29enne della nazione serbo gioca nell’Eintracht dal luglio del 2019, quando si trasferì dall’Amburgo.

