Filippo Bisciglia/ Amici Celebrities la sua “Temptation Island” con la compagna Pamela Camassa

Non nasconde l’emozione Filippo Bisciglia per questa nuova avventura televisiva. Questa volta non lo vedremo alle prese con accoppiati e scoppiati di Temptation Island, ma come concorrente di Amici Celebrities. Il talent musicale dedicato ai vip debutterà su Canale 5 oggi, sabato 21 settembre 2019, e Bisciglia ha già rivelato a tutti i follower di considerare la sua partecipazione come una sorta di viaggio. “Non vedo l’ora di iniziare”, scrive sui social rivelando anche di avere un po’ di strizza. Nonostante le prove e gli impegni, Filippo continuerà anche a sostenere l’amica Alessia Marcuzzi, al timone della versione vip del reality di Maria De Filippi, ancora in onda con falò e pinnettu. Anche se i fan avrebbero preferito vedere Bisciglia di nuovo alla guida dello show, il timone è stato affidato alla bionda conduttrice. Con la sua nota diplomazia ha scelto di sostenerla in quest’avventura: “Con questro tronchetto non riuscirei nemmeno ad accendere una sigaretta, quindi questa sera per me niente falò”.

Filippo Bisciglia: un autunno pieno di impegni

Saltando da un programma all’altro, Filippo Bisciglia è comparso anche a Uomini e Donne nelle ultime registrazioni. Prima del suo esordio in Amici Celebrities, gli spettatori in studio lo hanno potuto vedere ancora una volta nei panni da conduttore di Temptation Island. Lo show mariano infatti ha accolto i protagonisti dell’edizione di quest’anno, grazie ad uno spazio speciale in cui la guida storica ha fatto un piccolo intervento. Ha scelto infatti di prendere le difese di Katia Fanelli, la nota ragazza fotonica che è approdata nella spiaggia sarda con l’ex Vittorio Collina, additata da quest’ultimo e da parte dei fan per via della sua eccessiva esuberanza. In realtà negli ultimi giorni Filippo ha fatto parlare di sè anche per via dello sbotto di rabbia avuto contro uno dei Tentatori dell’ultima edizione, presenti nel Trono Classico come corteggiatori o addirittura tronisti. A quanto pare è sceso in campo per difendere Sara Tozzi dalle presunte menzogne di Javier Martinez. Il nuovo lavoro sul piccolo schermo invece permetterà a Bisciglia di affiancare la compagna storica Pamela Camassa, presente nella sua stessa squadra dei Bianchi come ballerina. Una doppia impresa quindi per il conduttore, che potrà contare però sul noto affiatamento che li unisce.

