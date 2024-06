Filippo Bisciglia, disavventura prima di Temptation Island 2024: “Arrivato il carroattrezzi…”/ Cos’è successo

Filippo Bisciglia, disavventura prima di Temptation Island 2024: cos’è successo

Mancano pochi giorni all’inizio di Temptation Island 2024 che ritroverà alla conduzione Filippo Bisciglia. Il pubblico è in trepida attesa e segue con costanza anche gli aggiornamenti social di Bisciglia, che nelle ultime ore ha però comunicato ai fan di aver dovuto fare i conti con un imprevisto. Nel giorno del suo compleanno, Bisciglia ha condiviso un post su Instagram in cui ha spiegato di aver avuto una disavventura con la sua automobile.

Filippo Bisciglia in lutto: è morta la nonna Vilma/ "Sei stata la mia vita": il toccante addio social

“Oggi è il giorno del mio compleanno e l’inizio di una nuova settimana… io l’ho iniziata così, con un bel carroattrezzi“, ha annunciato Bisciglia, mostrando le immagini della sua automobile appena prelevata. Il conduttore però ha affrontato l’imprevisto con tranquillità, concentrandosi sul ritorno in TV del reality delle coppie: “ma… sarà una settimana speciale. Tra 3 giorni ripartirà il nostro Temptation!” “Che ci interessa del carroattrezzi!”, ha quindi concluso.

Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia anticipa: "Coppia è entrata tardi per un motivo"/ "Ci sono novità"

Filippo Bisciglia pronto a tornare con la nuova edizione di Temptation Island: fan entusiasti

Un compleanno leggermente amaro, dunque, per Filippo Bisciglia, che non è tuttavia entrato nei particolari dell’accaduto. Ne ha anzi approfittato per regalare un altro aggiornamento ai fan di Temptation Island che, infatti, hanno commentato con gioia e ansia il ritorno imminente dello show: “Vivo in funzione vostra. Mancavate troppo. La gente pensa che sia solo trash, ma è il trash giusto che ti stacca il cervello dai pensieri e problemi e ti fa rilassare per 3 ore. O almeno questo è per me. Quindi viva T.I.”, ha scritto una fan; e ancora “Filippo sei uno di noi! Ora non vediamo l’ora di vederti consegnare i tuoi famosi video ai fidanzati e alle fidanzate!” L’appuntamento con il debutto Temptation Island 2024 è per giovedì 27 giugno, come sempre in prima serata.

Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia: “Questa edizione è partita a bomba!”/ “Coppie già protagoniste…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Bisciglia (@filippobisciglia)













© RIPRODUZIONE RISERVATA