Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia: “Questa edizione è partita a bomba!”/ “Coppie già protagoniste…”

Quando i motori sono già più che caldi, ci pensa Filippo Bisciglia ad alimentare ulteriormente l’hype intorno al debutto di Temptation Island 2024, previsto per il prossimo 27 giugno 2024 come sempre in onda su Canale 5. Le storie di ‘tentazione’ e di amori sul filo del rasoio sono pronte a piombare nella quotidianità dei telespettatori e, stando a quanto raccontato da Filippo Bisciglia a Tv Sorrisi e Canzoni – come riporta Coming Soon – ne vedremo davvero delle belle.

Chiara Ferragni, chi è il nuovo fidanzato? "Altro che Tony Effe è Andrea B. la sua fiamma"/ Scoop bomba

“Questa edizione è partita a bomba!” – ha assicurato Filippo Bisciglia al settimanale – “Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni”. Il conduttore di Temptation Island 2024 ha dunque anticipato ai telespettatori come fin dai primi momenti del reality a tema sentimentale avremo scenari di tensione con picchi importanti. Protagonisti ovviamente saranno in primis i dissidi sentimentali, ma conosciamo già le coppie di Temptation Island 2024?

Temptation Island 2024, è polemica per tre coppie: nuove segnalazioni bomba/ Cosa non torna sui concorrenti

Temptation Island 2024, chi sono le coppie di questa edizione?

Stando a quanto trapelato nel corso di queste settimane e quando siamo ormai a 10 giorni dall’esordio, sappiamo già chi sono le coppie di Temptation Island 2024. Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Lino e Alessia; i video di presentazioni sono già stati diramati tra i vari promo mandati su Canale 5 e, seguendo le attese, non sembrano di poco conto le ostilità di coppia che presto vedremo emergere nel reality condotto da Filippo Bisciglia.

L’hype è dunque alle stelle per l’esordio di Temptation Island 2024 e, tra polemiche e indiscrezioni già circolate in rete e con al centro alcune delle coppie protagoniste, c’è chi non vede l’ora di conoscere anche quello che sarà il cast di tentatori e tentatrici che spesso hanno un ruolo tutt’altro che marginale tra le dinamiche del reality. Appuntamento dunque al prossimo 27 giugno in prima serata su Canale 5 per la prima puntata di Temptation Island 2024.

Coppie Temptation Island 2024, chi sono i 10 concorrenti/ Da Siria e Matteo a Vittoria e Alex: segnalazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA